Украинский депутат рассказала, почему никто не хочет служить в ВСУ
Украинский депутат заявила, что люди скептично относятся к службе в ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане Украины все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе военной помощи, заявила депутат украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее слова приводит европейское издание Politico.
По мнению депутата, колебания Запада в вопросе поставок вооружения и пополнения запасов, если говорить о мобилизации, "не помогают".
"Если единственное, что вы слышите с линии фронта, - это то, что у них (военных) недостаточно оружия, чтобы сражаться, то это, очевидно, заставляет людей относиться к поступлению на военную службу еще более скептично", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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