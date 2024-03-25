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Украинский депутат рассказала, почему никто не хочет служить в ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
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10:24 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935595607.html
Украинский депутат рассказала, почему никто не хочет служить в ВСУ
Украинский депутат рассказала, почему никто не хочет служить в ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
Украинский депутат рассказала, почему никто не хочет служить в ВСУ
Граждане Украины все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе военной помощи, заявила депутат украинской партии "Европейская... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:24
2024-03-25T10:24
украина
россия
сша
иванна климпуш-цинцадзе
сергей лавров
европейская солидарность
нато
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане Украины все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе военной помощи, заявила депутат украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее слова приводит европейское издание Politico.По мнению депутата, колебания Запада в вопросе поставок вооружения и пополнения запасов, если говорить о мобилизации, "не помогают". "Если единственное, что вы слышите с линии фронта, - это то, что у них (военных) недостаточно оружия, чтобы сражаться, то это, очевидно, заставляет людей относиться к поступлению на военную службу еще более скептично", - отметила Климпуш-Цинцадзе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935585329.html
https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934648123.html
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украина, россия, сша, иванна климпуш-цинцадзе, сергей лавров, европейская солидарность, нато
Украина, Россия, США, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Сергей Лавров, Европейская солидарность, НАТО
Украинский депутат рассказала, почему никто не хочет служить в ВСУ

Украинский депутат заявила, что люди скептично относятся к службе в ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане Украины все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе военной помощи, заявила депутат украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее слова приводит европейское издание Politico.
По мнению депутата, колебания Запада в вопросе поставок вооружения и пополнения запасов, если говорить о мобилизации, "не помогают".
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"Если единственное, что вы слышите с линии фронта, - это то, что у них (военных) недостаточно оружия, чтобы сражаться, то это, очевидно, заставляет людей относиться к поступлению на военную службу еще более скептично", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАИванна Климпуш-ЦинцадзеСергей ЛавровЕвропейская солидарностьНАТО
 
 
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