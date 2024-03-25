https://ria.ru/20240325/ukraina-1935585329.html

Закон о мобилизации перекидывают как горячую картошку, заявил депутат Рады

Закон о мобилизации перекидывают как горячую картошку, заявил депутат Рады - РИА Новости, 25.03.2024

Закон о мобилизации перекидывают как горячую картошку, заявил депутат Рады

Никто среди украинского руководства не хочет брать ответственность за принятие законопроекта о мобилизации, его перекидывают как "горячую картошку", заявил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:53

2024-03-25T09:53

2024-03-25T09:53

в мире

украина

николай княжицкий

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Никто среди украинского руководства не хочет брать ответственность за принятие законопроекта о мобилизации, его перекидывают как "горячую картошку", заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий изданию Politico. "Это крайне непопулярно. Если говорить честно, мобилизация - это политическая "горячая картошка", которую никто не хочет держать. В армии нужно гораздо больше людей. Однако Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит о том, что это - ответственность правительственных министерств, а они боятся обжечь руки и говорят, что это ответственность парламента, который затем перекладывает ответственность обратно", - заявил он. По словам Княжицкого, даже в партии Зеленского "Слуга народа" большинство выступает против законопроекта, говоря о том, что он противоречит европейским конвенциям по правам человека. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в партии "Слуга народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934648123.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934818061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, николай княжицкий, юлия тимошенко, партия "батькивщина", верховная рада украины