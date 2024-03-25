Рейтинг@Mail.ru
Все больше украинцев сомневаются в победе Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 25.03.2024 (обновлено: 09:45 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935584049.html
Все больше украинцев сомневаются в победе Киева, пишут СМИ
Все больше украинцев сомневаются в победе Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2024
Все больше украинцев сомневаются в победе Киева, пишут СМИ
Все больше людей на Украине начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Politico. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:42
2024-03-25T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все больше людей на Украине начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Politico. По мнению газеты, "патриотическое рвение" на Украине ослабевает на фоне роста потерь и ранений среди военных, пессимистические мысли о будущем конфликта усиливаются. "Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы", - говорится в публикации издания. Данные проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале опроса свидетельствуют, что более 70% жителей Украины считают, что нужно искать дипломатический путь решения конфликта в стране, число сторонников такого подхода с мая 2022 года выросло. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935565448.html
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Все больше украинцев сомневаются в победе Киева, пишут СМИ

Politico: все больше украинцев сомневаются в способности Киева одержать победу

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все больше людей на Украине начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Politico.
По мнению газеты, "патриотическое рвение" на Украине ослабевает на фоне роста потерь и ранений среди военных, пессимистические мысли о будущем конфликта усиливаются.
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад
Вчера, 05:03
"Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы", - говорится в публикации издания.
Данные проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале опроса свидетельствуют, что более 70% жителей Украины считают, что нужно искать дипломатический путь решения конфликта в стране, число сторонников такого подхода с мая 2022 года выросло.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала