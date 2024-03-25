Все больше украинцев сомневаются в победе Киева, пишут СМИ
Politico: все больше украинцев сомневаются в способности Киева одержать победу
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все больше людей на Украине начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Politico.
По мнению газеты, "патриотическое рвение" на Украине ослабевает на фоне роста потерь и ранений среди военных, пессимистические мысли о будущем конфликта усиливаются.
"Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы", - говорится в публикации издания.
Данные проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале опроса свидетельствуют, что более 70% жителей Украины считают, что нужно искать дипломатический путь решения конфликта в стране, число сторонников такого подхода с мая 2022 года выросло.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.