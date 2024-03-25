https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583812.html

На Украине заявили о нехватке работников в сельском хозяйстве

На Украине заявили о нехватке работников в сельском хозяйстве - РИА Новости, 25.03.2024

На Украине заявили о нехватке работников в сельском хозяйстве

Замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о нехватке работников в сельском хозяйстве из-за активной мобилизации людей в сельской местности. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:40

2024-03-25T09:40

2024-03-25T09:40

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о нехватке работников в сельском хозяйстве из-за активной мобилизации людей в сельской местности. "В сельской местности людей активно мобилизовали, и если смотреть на период пиковых работ - именно полевые работы весенние, летние или осенью, - очень не хватает всех специалистов. Это одна из ключевых проблем, которые сегодня мы переживаем", - сказал Марчук в эфире всеукраинского телемарафона. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины