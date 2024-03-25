https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине

"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине - РИА Новости, 25.03.2024

"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине

Любые переговоры по Украине приведут к потере ее земель и созданию буферной зоны на ее территории, пишет Asia Times. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:33

2024-03-25T09:33

2024-03-25T14:44

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Любые переговоры по Украине приведут к потере ее земель и созданию буферной зоны на ее территории, пишет Asia Times."На текущем этапе конфликта любой исход переговоров оставит за Россией восточные области Украины, которые она уже себе присоединила, а также, вероятно, приведет к появлению буферной зоны, доходящей до восточного берега Днепра", — говорится в материале.Автор статьи также отметил, что цель НАТО — добиться победы Украины на поле боя — не будет достигнута, поскольку у ВСУ почти полностью истощены войска и боеприпасы, а у российских сил есть все необходимое, чтобы разгромить украинцев.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. Путин подчеркнул Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.

https://ria.ru/20240324/ugroza-1935491325.html

https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины