https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html
МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам
МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам - РИА Новости, 25.03.2024
МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам
Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:12
2024-03-25T09:12
2024-03-25T09:12
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ. Украина является третьим крупнейшим должником организации, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно данным, в 2024-2031 годах Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов. В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах. В прошлом году Украина должна была выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. РИА Новости в октябре прошлого года сообщало, что в сентябре Украина перевела МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов. Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы - 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка.
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930117808.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061369.html
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РИА Новости
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экономика, украина, тарас качка, мвф
Экономика, Украина, Тарас Качка, МВФ
МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам
Украина в 2024 году должна будет выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов по долгам
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ
.
Украина является третьим крупнейшим должником организации, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно данным, в 2024-2031 годах Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов.
В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.
В прошлом году Украина должна была выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов.
РИА Новости в октябре прошлого года сообщало, что в сентябре Украина перевела МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.
Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы - 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка
.