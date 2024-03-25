https://ria.ru/20240325/ugroza-1935646505.html
В Москве эвакуировали центр Пирогова
В Москве эвакуировали центр Пирогова - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве эвакуировали центр Пирогова
Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:36
2024-03-25T13:36
2024-03-25T17:01
москва
происшествия
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935657252_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_083838490210919877bb7bad12de4075.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, сообщил РИА Новости директор центра Олег Карпов."Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", — сказал собеседник агентства.Всего из здания вывели около 700 человек.СМИ писали, что здесь на лечении находятся пострадавшие при теракте в "Крокусе". Как уточнил Карпов, они располагаются в другом корпусе.Эвакуацию провели из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих больных, добавил он.Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка около здания спокойная, стоят машины скорой помощи и силовых структур. Всего на улице находятся не более 20 человек.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
https://ria.ru/20240123/kurgan-1922886275.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935657252_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41e902ec30a91fdc07a23e8d09052b93.jpg
Обстановка у КДЦ "Измайловский" центра имени Пирогова, откуда эвакуировали людей
Посетителей эвакуировали из здания консультативно-диагностического центра имени Пирогова, людей просят отойти на здания на безопасное расстояние. На месте машины скорой помощи и Росгвардии
2024-03-25T13:36
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, крокус
Москва, Происшествия, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Крокус
В Москве эвакуировали центр Пирогова
В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, сообщил РИА Новости директор центра Олег Карпов.
"Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", — сказал собеседник агентства.
Всего из здания вывели около 700 человек.
СМИ писали, что здесь на лечении находятся пострадавшие при теракте в "Крокусе". Как уточнил Карпов, они располагаются в другом корпусе.
Эвакуацию провели из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих больных, добавил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка около здания спокойная, стоят машины скорой помощи и силовых структур. Всего на улице находятся не более 20 человек.