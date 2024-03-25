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В Москве эвакуировали центр Пирогова - РИА Новости, 25.03.2024
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13:36 25.03.2024 (обновлено: 17:01 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ugroza-1935646505.html
В Москве эвакуировали центр Пирогова
В Москве эвакуировали центр Пирогова - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве эвакуировали центр Пирогова
Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:36
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москва
происшествия
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
крокус
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, сообщил РИА Новости директор центра Олег Карпов."Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", — сказал собеседник агентства.Всего из здания вывели около 700 человек.СМИ писали, что здесь на лечении находятся пострадавшие при теракте в "Крокусе". Как уточнил Карпов, они располагаются в другом корпусе.Эвакуацию провели из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих больных, добавил он.Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка около здания спокойная, стоят машины скорой помощи и силовых структур. Всего на улице находятся не более 20 человек.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
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Обстановка у КДЦ "Измайловский" центра имени Пирогова, откуда эвакуировали людей
Посетителей эвакуировали из здания консультативно-диагностического центра имени Пирогова, людей просят отойти на здания на безопасное расстояние. На месте машины скорой помощи и Росгвардии
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москва, происшествия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, крокус
Москва, Происшествия, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Крокус
В Москве эвакуировали центр Пирогова

В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, сообщил РИА Новости директор центра Олег Карпов.
"Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", — сказал собеседник агентства.
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Всего из здания вывели около 700 человек.
СМИ писали, что здесь на лечении находятся пострадавшие при теракте в "Крокусе". Как уточнил Карпов, они располагаются в другом корпусе.
Эвакуацию провели из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих больных, добавил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка около здания спокойная, стоят машины скорой помощи и силовых структур. Всего на улице находятся не более 20 человек.
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