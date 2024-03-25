https://ria.ru/20240325/ugroza-1935646505.html

В Москве эвакуировали центр Пирогова

В Москве эвакуировали центр Пирогова - РИА Новости, 25.03.2024

В Москве эвакуировали центр Пирогова

Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:36

2024-03-25T13:36

2024-03-25T17:01

москва

происшествия

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

крокус

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал из-за угрозы взрыва, сообщил РИА Новости директор центра Олег Карпов."Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", — сказал собеседник агентства.Всего из здания вывели около 700 человек.СМИ писали, что здесь на лечении находятся пострадавшие при теракте в "Крокусе". Как уточнил Карпов, они располагаются в другом корпусе.Эвакуацию провели из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих больных, добавил он.Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка около здания спокойная, стоят машины скорой помощи и силовых структур. Всего на улице находятся не более 20 человек.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

https://ria.ru/20240123/kurgan-1922886275.html

москва

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Обстановка у КДЦ "Измайловский" центра имени Пирогова, откуда эвакуировали людей Посетителей эвакуировали из здания консультативно-диагностического центра имени Пирогова, людей просят отойти на здания на безопасное расстояние. На месте машины скорой помощи и Росгвардии 2024-03-25T13:36 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, крокус