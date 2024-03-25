https://ria.ru/20240325/ubytki-1935579080.html
Суд взыскал 7,3 миллиарда рублей с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга"
Суд взыскал 7,3 миллиарда рублей с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга" - РИА Новости, 25.03.2024
Суд взыскал 7,3 миллиарда рублей с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга"
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой взыскал более 7,3 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:04
2024-03-25T09:04
2024-03-25T09:04
москва
вадим беляев
открытие холдинг
траст
александр несис
леонид федун
"фк открытие"
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой взыскал более 7,3 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров этой компании Вадима Беляева, Александра Несиса, Александра Бухарина и компании Несиса "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд", сообщила Булатова на Федресурсе. Из сообщения усматривается, что убытки были причинены заключенным в 2015 году договором займа. Суд взыскал с четырех ответчиков около 3,1 миллиарда рублей основного долга, около 1,2 миллиарда рублей процентов, начисленных на сумму займа за период с даты перечисления суммы займа (26.06.2015) по дату перевода долга (31.08.2017), более 3 миллиардов рублей процентов, начисленных после перевода долга. Суд также признал недействительным платеж на сумму 910 миллионов рублей, совершенный 18 июня 2019 года кипрской компанией Accles Holdings Limited в пользу "Открытие Холдинга" в счет частичного погашения долга по договору займа, и восстановил задолженность Accles Holdings Limited перед "Открытие Холдингом" в этом размере. Более подробно обстоятельства сделки и спора пока не сообщаются. Суд признал "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года по собственному заявлению компании. Общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. Основной кредитор сейчас – банк "Траст". До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
https://ria.ru/20220602/sud-1792573546.html
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москва, вадим беляев, открытие холдинг, траст , александр несис, леонид федун, "фк открытие"
Москва, Вадим Беляев, Открытие Холдинг, ТРАСТ , Александр Несис, Леонид Федун, "ФК Открытие"
Суд взыскал 7,3 миллиарда рублей с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга"
Суд взыскал 7,3 миллиарда рублей с Беляева, Несиса и Бухарина
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой взыскал более 7,3 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров этой компании Вадима Беляева, Александра Несиса, Александра Бухарина и компании Несиса "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд", сообщила Булатова на Федресурсе.
Из сообщения усматривается, что убытки были причинены заключенным в 2015 году договором займа. Суд взыскал с четырех ответчиков около 3,1 миллиарда рублей основного долга, около 1,2 миллиарда рублей процентов, начисленных на сумму займа за период с даты перечисления суммы займа (26.06.2015) по дату перевода долга (31.08.2017), более 3 миллиардов рублей процентов, начисленных после перевода долга.
Суд также признал недействительным платеж на сумму 910 миллионов рублей, совершенный 18 июня 2019 года кипрской компанией Accles Holdings Limited в пользу "Открытие Холдинга" в счет частичного погашения долга по договору займа, и восстановил задолженность Accles Holdings Limited перед "Открытие Холдингом" в этом размере. Более подробно обстоятельства сделки и спора пока не сообщаются.
Суд признал "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года по собственному заявлению компании. Общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. Основной кредитор сейчас – банк "Траст".
До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.