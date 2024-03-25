Турецкий политик раскритиковал поставки Украине беспилотников
Турецкий политик Перинчек: поставка БПЛА Украине подрывает торговлю страны
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Поставка Анкарой беспилотных летательных аппаратов Украине подрывает энергетическую безопасность и внешнюю торговлю Турции, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
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"Россия - естественный союзник Турции. Россия - ближайший партнер Турции как в экономике, так и в сфере безопасности. Руководство Ak Parti (правящая в Турции Партия справедливости и развития - ред.), которое предоставляет Украине беспилотники и БПЛА, используемые в военных целях, и снабжает их боеприпасами, подрывает энергетическую безопасность Турции и ввергает ее внешнюю торговлю в тяжелый кризис, наносит ущерб производству и провоцирует рост цен", - заявил политик.
Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.