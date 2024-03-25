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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/trevoga-1935739420.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:06
2024-03-25T19:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревогу объявили в одиннадцати областях Украины, расположенных в центральной, северо-восточной и южной частях страны. В частности тревога была объявлена и звучит до сих пор в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Тревога на западные регионы страны распространилась в период с 18.42 по 18.45 мск. Сигнал тревоги звучит в Тернопольской, Львовской, Ровненской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франсковской и Закарпатской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
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украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник тревогу объявили в одиннадцати областях Украины, расположенных в центральной, северо-восточной и южной частях страны. В частности тревога была объявлена и звучит до сих пор в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Тревога на западные регионы страны распространилась в период с 18.42 по 18.45 мск. Сигнал тревоги звучит в Тернопольской, Львовской, Ровненской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франсковской и Закарпатской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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