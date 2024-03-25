На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник тревогу объявили в одиннадцати областях Украины, расположенных в центральной, северо-восточной и южной частях страны. В частности тревога была объявлена и звучит до сих пор в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
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Тревога на западные регионы страны распространилась в период с 18.42 по 18.45 мск. Сигнал тревоги звучит в Тернопольской, Львовской, Ровненской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франсковской и Закарпатской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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