https://ria.ru/20240325/trevoga-1935739420.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:06

2024-03-25T19:06

2024-03-25T19:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревогу объявили в одиннадцати областях Украины, расположенных в центральной, северо-восточной и южной частях страны. В частности тревога была объявлена и звучит до сих пор в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Тревога на западные регионы страны распространилась в период с 18.42 по 18.45 мск. Сигнал тревоги звучит в Тернопольской, Львовской, Ровненской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франсковской и Закарпатской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины