В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются в подземный переход во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются в подземный переход во время воздушной тревоги на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в Харьковской области объявили в 16.39 мск. В 16.50 тревога распространилась на остальные указанные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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