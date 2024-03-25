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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/trevoga-1935557481.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T01:00
2024-03-25T01:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Одесской области тревога прозвучала в 00.22 мск, в Николаевской – в 00.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935442605.html
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украина, россия, николаевская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Одесской области тревога прозвучала в 00.22 мск, в Николаевской – в 00.37 мск.
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Вчера, 11:13
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВ мире
 
 
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