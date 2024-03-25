https://ria.ru/20240325/trevoga-1935557481.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:00

2024-03-25T01:00

2024-03-25T01:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаевская область

вооруженные силы украины

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Одесской области тревога прозвучала в 00.22 мск, в Николаевской – в 00.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935442605.html

украина

россия

николаевская область

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украина, россия, николаевская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире