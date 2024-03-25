https://ria.ru/20240325/tramp-1935744254.html

СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля

СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля - РИА Новости, 25.03.2024

СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля

Суд в США назначил начало судебного разбирательства по делу о мошенничестве с участием экс-президента Дональда Трампа на 15 апреля, передает телеканал CNN. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:35

2024-03-25T19:35

2024-03-25T19:35

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Суд в США назначил начало судебного разбирательства по делу о мошенничестве с участием экс-президента Дональда Трампа на 15 апреля, передает телеканал CNN. Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп