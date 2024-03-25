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СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля - РИА Новости, 25.03.2024
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19:35 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/tramp-1935744254.html
СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля
СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля - РИА Новости, 25.03.2024
СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля
Суд в США назначил начало судебного разбирательства по делу о мошенничестве с участием экс-президента Дональда Трампа на 15 апреля, передает телеканал CNN. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:35
2024-03-25T19:35
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Суд в США назначил начало судебного разбирательства по делу о мошенничестве с участием экс-президента Дональда Трампа на 15 апреля, передает телеканал CNN. Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля

CNN: разбирательство по делу о мошенничестве с участием Трампа начнут 15 апреля

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Суд в США назначил начало судебного разбирательства по делу о мошенничестве с участием экс-президента Дональда Трампа на 15 апреля, передает телеканал CNN.
Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.
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