СМИ: суд по делу о мошенничестве с участием Трампа начнется 15 апреля
CNN: разбирательство по делу о мошенничестве с участием Трампа начнут 15 апреля
© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Суд в США назначил начало судебного разбирательства по делу о мошенничестве с участием экс-президента Дональда Трампа на 15 апреля, передает телеканал CNN.
Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.