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Трамп заявил, что его пытаются лишить средств на избирательную кампанию - РИА Новости, 25.03.2024
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17:43 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/tramp-1935713716.html
Трамп заявил, что его пытаются лишить средств на избирательную кампанию
Трамп заявил, что его пытаются лишить средств на избирательную кампанию - РИА Новости, 25.03.2024
Трамп заявил, что его пытаются лишить средств на избирательную кампанию
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его вынуждают распродавать дорогие ему активы, чтобы внести почти полумиллиардный залог для обжалования решения суда РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:43
2024-03-25T17:43
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его вынуждают распродавать дорогие ему активы, чтобы внести почти полумиллиардный залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке. Трамп предположил, что само требование залога, которое он пытается оспорить, было выдвинуто, чтобы лишить его финансовых средств на избирательную кампанию. "Не должно быть никакого штрафа. Не сделал ничего предосудительного. Почему меня вынуждают продавать моих "малышек" из-за того, что коррумпированный нью-йоркский судья и генпрокурор назначили надуманную и нелепую цифру", - написал он в социальной сети Truth Social. "Заберите у него деньги, чтобы он не мог использовать их для разгрома своего политического оппонента – вороватого Джо Байдена". "(Это) вмешательство в выборы", - добавил Трамп. Защита экс-президента ранее признала, что не может к понедельнику найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования судебного решения в деле о завышении стоимости активов. Если вопрос не решится, то Трампу придется продавать объекты недвижимости, которыми он дорожит и гордится, или прокуратура сама начнет арест его активов для выплаты штрафа, который равен назначенному залогу. Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что его пытаются лишить средств на избирательную кампанию

Трамп заявил, что его вынуждают распродавать активы для обжалования решения суда

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его вынуждают распродавать дорогие ему активы, чтобы внести почти полумиллиардный залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке.
Трамп предположил, что само требование залога, которое он пытается оспорить, было выдвинуто, чтобы лишить его финансовых средств на избирательную кампанию.
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Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
"Не должно быть никакого штрафа. Не сделал ничего предосудительного. Почему меня вынуждают продавать моих "малышек" из-за того, что коррумпированный нью-йоркский судья и генпрокурор назначили надуманную и нелепую цифру", - написал он в социальной сети Truth Social.
"Заберите у него деньги, чтобы он не мог использовать их для разгрома своего политического оппонента – вороватого Джо Байдена". "(Это) вмешательство в выборы", - добавил Трамп.
Защита экс-президента ранее признала, что не может к понедельнику найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования судебного решения в деле о завышении стоимости активов. Если вопрос не решится, то Трампу придется продавать объекты недвижимости, которыми он дорожит и гордится, или прокуратура сама начнет арест его активов для выплаты штрафа, который равен назначенному залогу.
Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
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Трамп обратился к Верховному суду США
19 марта, 23:04
 
В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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