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Постпред России оценил влияние протекционизма ЕС в торговле для стран ВТО - РИА Новости, 25.03.2024
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09:30 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/torgovlya-1935582617.html
Постпред России оценил влияние протекционизма ЕС в торговле для стран ВТО
Постпред России оценил влияние протекционизма ЕС в торговле для стран ВТО - РИА Новости, 25.03.2024
Постпред России оценил влияние протекционизма ЕС в торговле для стран ВТО
Только государства Европейского союза и некоторые из их союзников вводят протекционистские меры под экологическим предлогом, Россия и страны БРИКС борются с... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:30
2024-03-25T09:30
экономика
россия
украина
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
брикс
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Только государства Европейского союза и некоторые из их союзников вводят протекционистские меры под экологическим предлогом, Россия и страны БРИКС борются с этой тенденцией в рамках Всемирной торговой организации, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов. "Протекционистские меры под природоохранным предлогом вводятся меньшинством участников организации. Речь идет о ЕС и нескольких его единомышленниках. В целом, данные меры действительно крайне сомнительны с точки зрения права ВТО, однако окончательно в этом убедиться удастся лишь в случае выигранного судебного разбирательства", - сказал он. Платонов добавил, что в данном контексте Россией совместно с партнерами по БРИКС и другими странами на женевской площадке проводится работа по противодействию легализации "зеленого" протекционизма на уровне права ВТО. "Одной из целей данной деятельности является недопущение того, чтобы практика использования торговых ограничений под эко-предлогом стала нормой в рамках многосторонней торговой системы", - отметил постпред России. В сентябре гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале заявила, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением. Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
https://ria.ru/20240325/vto-1935574177.html
https://ria.ru/20240325/torgovlya-1935566047.html
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экономика, россия, украина, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), брикс, евросоюз
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС, Евросоюз
Постпред России оценил влияние протекционизма ЕС в торговле для стран ВТО

постпред России: страны ВТО видят угрозу торговле из-за протекционизма ЕС

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Овощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Только государства Европейского союза и некоторые из их союзников вводят протекционистские меры под экологическим предлогом, Россия и страны БРИКС борются с этой тенденцией в рамках Всемирной торговой организации, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов.
«
"Протекционистские меры под природоохранным предлогом вводятся меньшинством участников организации. Речь идет о ЕС и нескольких его единомышленниках. В целом, данные меры действительно крайне сомнительны с точки зрения права ВТО, однако окончательно в этом убедиться удастся лишь в случае выигранного судебного разбирательства", - сказал он.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Постпред России назвал причины блокирования вступления Белоруссии в ВТО
Вчера, 08:07
Платонов добавил, что в данном контексте Россией совместно с партнерами по БРИКС и другими странами на женевской площадке проводится работа по противодействию легализации "зеленого" протекционизма на уровне права ВТО. "Одной из целей данной деятельности является недопущение того, чтобы практика использования торговых ограничений под эко-предлогом стала нормой в рамках многосторонней торговой системы", - отметил постпред России.
В сентябре гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале заявила, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно.
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Мировая торговля сейчас находится на развилке, заявил постпред при ВТО
Вчера, 05:11
 
ЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)БРИКСЕвросоюз
 
 
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