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Мировая торговля сейчас находится на развилке, заявил постпред при ВТО - РИА Новости, 25.03.2024
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05:11 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/torgovlya-1935566047.html
Мировая торговля сейчас находится на развилке, заявил постпред при ВТО
Мировая торговля сейчас находится на развилке, заявил постпред при ВТО - РИА Новости, 25.03.2024
Мировая торговля сейчас находится на развилке, заявил постпред при ВТО
Будущее мировой торговли находится на развилке, у мира есть выбор между приверженностью многосторонности или принятием "блокового" подхода, основанного на... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:11
2024-03-25T05:11
россия
украина
экономика
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущее мировой торговли находится на развилке, у мира есть выбор между приверженностью многосторонности или принятием "блокового" подхода, основанного на политических единомышленниках, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов. "Я бы сказал, что применительно к глобальной торговле мир в настоящее время в какой-то степени находится на развилке: одна дорога по-прежнему ведет к многостороннему взаимодействию, следование же другому пути подразумевает в качестве ориентира углубление отношений с политическими единомышленниками, упор на регионализацию торгово-экономических связей. Ряд членов ВТО, возможно, склоняется к тому, чтобы сделать ставку на "блоковый" подход, потому что договориться о более продвинутых правилах игры и механизмах обеспечения их соблюдения с меньшим числом стран зачастую легче, чем обеспечить консенсус на многостороннем уровне", - сказал он. Однако Платонов убежден, что никто в ВТО не готов оставлять бесхозным и выводить из общего обращения тот багаж инструментов регулирования мировой торговли, который десятилетиями создавался и доказывал свою востребованность. "Полагаю, что сейчас для ВТО как раз настало то время, когда требуется продемонстрировать свою способность противодействовать обозначенным вами явлениям (увеличению числа односторонних санкций и риску деглобализации - ред.). Все институциональные и правовые инструменты для этого у ВТО имеются. Скажу даже больше: никакая другая многосторонняя структура не экипирована более совершенным "оборудованием" для предотвращения негативных процессов в мировой торговле. Чего действительно в данный момент не хватает, так это готовности некоторых членов организации соблюдать ранее сформулированные и принятые ими же правила", - добавил постпред России. В сентябре гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале заявила, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением. Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
https://ria.ru/20240325/vto-1935565115.html
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930117808.html
https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html
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россия, украина, экономика, владимир путин, всемирная торговая организация (вто)
Россия, Украина, Экономика, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО)
Мировая торговля сейчас находится на развилке, заявил постпред при ВТО

Постпред при ВТО Платонов: будущее мировой торговли сейчас находится на развилке

© AP Photo / Anja NiedringhausШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущее мировой торговли находится на развилке, у мира есть выбор между приверженностью многосторонности или принятием "блокового" подхода, основанного на политических единомышленниках, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов.
"Я бы сказал, что применительно к глобальной торговле мир в настоящее время в какой-то степени находится на развилке: одна дорога по-прежнему ведет к многостороннему взаимодействию, следование же другому пути подразумевает в качестве ориентира углубление отношений с политическими единомышленниками, упор на регионализацию торгово-экономических связей. Ряд членов ВТО, возможно, склоняется к тому, чтобы сделать ставку на "блоковый" подход, потому что договориться о более продвинутых правилах игры и механизмах обеспечения их соблюдения с меньшим числом стран зачастую легче, чем обеспечить консенсус на многостороннем уровне", - сказал он.
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Однако Платонов убежден, что никто в ВТО не готов оставлять бесхозным и выводить из общего обращения тот багаж инструментов регулирования мировой торговли, который десятилетиями создавался и доказывал свою востребованность.
"Полагаю, что сейчас для ВТО как раз настало то время, когда требуется продемонстрировать свою способность противодействовать обозначенным вами явлениям (увеличению числа односторонних санкций и риску деглобализации - ред.). Все институциональные и правовые инструменты для этого у ВТО имеются. Скажу даже больше: никакая другая многосторонняя структура не экипирована более совершенным "оборудованием" для предотвращения негативных процессов в мировой торговле. Чего действительно в данный момент не хватает, так это готовности некоторых членов организации соблюдать ранее сформулированные и принятые ими же правила", - добавил постпред России.
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В сентябре гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале заявила, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно.
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
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РоссияУкраинаЭкономикаВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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