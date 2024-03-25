https://ria.ru/20240325/tof-1935563286.html
Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки
Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки - РИА Новости, 25.03.2024
Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки
Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T03:14
2024-03-25T03:14
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ. "В Японском море экипажи корвета "Совершенный", а также малых противолодочных кораблей "Метель" и "Кореец" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении флота. Отмечается, что в ходе учения группа обнаружила акустический след "вражеской" субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", выполнившая перед этим стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". После обнаружения подлодки корабли отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования.
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японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Японское море, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки
Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки в Японском море
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.
"В Японском море экипажи корвета "Совершенный", а также малых противолодочных кораблей "Метель" и "Кореец" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении флота.
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
Отмечается, что в ходе учения группа обнаружила акустический след "вражеской" субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", выполнившая перед этим стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". После обнаружения подлодки корабли отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования.