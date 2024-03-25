https://ria.ru/20240325/tof-1935563286.html

Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки

Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки - РИА Новости, 25.03.2024

Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки

Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:14

2024-03-25T03:14

2024-03-25T03:14

японское море

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ. "В Японском море экипажи корвета "Совершенный", а также малых противолодочных кораблей "Метель" и "Кореец" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении флота. Отмечается, что в ходе учения группа обнаружила акустический след "вражеской" субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", выполнившая перед этим стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". После обнаружения подлодки корабли отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования.

https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html

японское море

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японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии