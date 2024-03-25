https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

Киевский халифат открыл массовый террор против России

Киевский халифат открыл массовый террор против России - РИА Новости, 25.03.2024

Киевский халифат открыл массовый террор против России

Западная медийка обладает не только четырьмя ушами, двумя носами, но и огромным общим третьим глазом. Глядя из европейских городов и тех, что находятся на... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:00

2024-03-25T08:00

2024-03-25T08:01

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Западная медийка обладает не только четырьмя ушами, двумя носами, но и огромным общим третьим глазом. Глядя из европейских городов и тех, что находятся на другом берегу что Атлантики, что Тихого океана, эта медийка услышала, учуяла и углядела в теракте, в котором погибли без малого 150 человек (разбор завалов продолжается), почти столько же пострадали, "след ИГ*".А как иначе? Вон и агентство Reuters сообщает со ссылкой на "коммюнике" (которое никто, собственно, не собирался верифицировать, проверять на подлинность, не журналистское это дело) — и, вообще, все всем ясно, что "ИГ* взяло на себя ответственность".Россия вела "неправильную политику", чуть ли не "неоколониальную", неправильно "обращалась с мигрантами", ну вот она и получила. Короче, любимая мелодия для западной флейты — "русские сами во всем виноваты". Приспущенные в день нашего траура национальные флаги над посольствами натовских и европейских стран тоже не должны вводить в заблуждение — этикет еще никогда не был в системе их отношений и ценностей проявлением искреннего сочувствия. Как и заявления тамошних политиков. Мели Емеля, твоя неделя.Теракты, совершенные ИГ* и в России, и в Европе, детально и подробно изучены. Правоведами, криминалистами, экспертами, юристами. Эти люди, каждый в рамках своей компетенции, отмечали (при всей разнице методов и логистики), что террористы, те, кто стреляли, взрывали, убивали, были людьми со средствами. Или даже так — людьми с большими средствами. Эти выводы делались на основе проверок банковских счетов, того жилья, которое террористы арендовали или которым владели, автомашинами, на которых ездили. Кроме того, логистика, все, что предшествовало совершению терактов, повторим, и в России, и во Франции, взятой в данном случае для примера, — требовало крупных денежных сумм. И не только в нынешнее время, но и, например, в середине девяностых, когда произошли трагедии и в Буденновске, и в Первомайском. Массовое убийство, как ни страшно, больно и горько это звучит, требует инвестиций. Крупных денежных сумм.Тут стоит сказать, что в деньгах ИГ* не испытывало недостаток никогда, речь шла о сотнях миллионах долларов, которые, конечно, можно было тратить бесконечно и бесконтрольно на теракты, в которых гибли сотни людей.Сейчас нас западные, то есть отменно осведомленные эксперты, пытаются убедить в том, что подержанный, юзанный-переюзанный "Рено" был тем самым транспортным средством, на котором террористы ИГ* пытались добраться до украинской границы. При этом ровно те же эксперты отлично осведомлены, что Украина уже давно стала не только нацистским, но и настоящим исламистским кублом.И что там нашел приют, кров и хлеб, например, Аль Бара Шишани. Он отвечал в ИГ* за проведение террористических операций. Он не только сформировал исламистскую ячейку в Киеве, он оттуда, из столицы Украины, руководил рейдами против "неверных", в том числе и в Сирии. Рейды включали главным образом убийства и показательные казни. Комфорт, в котором жил этот самый Аль Бара Шишани, удивлял даже таких союзников Киева, как американский Госдеп, о чем его представители заявляли открыто и официально, в том числе на слушаниях в конгрессе США.И нет, это не "российская пропаганда", это всего лишь изложение одного абзаца в публикации британской Independent пятилетней давности.Уже тогда в Киеве на поток была поставлена вербовка исполнителей терактов, там вовсю трудились специалисты по логистике, там же изготавливали фальшивые паспорта и иные документы. Точно так же там устанавливали связи и подкармливали тех фундаменталистов, кто мог проживать где угодно, включая в том числе и Среднюю Азию. Связи были налажены и с сирийскими исламистами, которые вели войну против официального Дамаска.Западные эксперты, все как один обладающие оперативной памятью аквариумных рыбок, забыли, о чем писала их собственная пресса и какие вопросы в своих публикациях она задавала. Позиция удобная, комфортабельная и начисто лишенная совести.Единственное, что изменилось за истекшие пять лет: денежные потоки, которые приходили в Киев обосновавшимся там террористам и их кураторам, очень сильно усохли.Поэтому убийц десятков людей в "Крокус Сити Холле" наняли из человеческих отбросов и нищеты, посулили им за массовый расстрел сущие гроши, а убегать рекомендовали на заюзанном "Рено" через "окно на украинской границе". Исламистский террор? Примем это как одну из версий, но дождемся официальных заявлений.Террор украинского происхождения, с должной торговой маркой и печатью? Вот в этом у нас сегодня нет ни малейших сомнений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

в мире, россия, украина, крокус сити холл, конгресс сша, киев, аналитика