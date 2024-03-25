https://ria.ru/20240325/terakt-1935781793.html

Генпрокуратура описала масштаб теракта в "Крокусе"

Генпрокуратура описала масштаб теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Генпрокуратура описала масштаб теракта в "Крокусе"

Масштаб теракта в "Крокус Сити Холле" оказался несопоставим с положениями законодательства об обеспечении безопасности подобных объектов, заявил генпрокурор... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:51

2024-03-25T23:51

2024-03-25T23:51

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

игорь краснов

маргарита симоньян

крокус

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Масштаб теракта в "Крокус Сити Холле" оказался несопоставим с положениями законодательства об обеспечении безопасности подобных объектов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. "Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов", - сказал Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

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россия, украина, владимир путин, игорь краснов, маргарита симоньян, крокус, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)