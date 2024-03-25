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Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:12 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/terakt-1935771689.html
Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован, заявил Бастрыкин
Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 25.03.2024
Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован, заявил Бастрыкин
Теракт в "Крокус Сити Холле" был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:12
2024-03-25T22:12
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
александр бастрыкин
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terroristy-1935766926.html
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россия, украина, александр бастрыкин, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован и подготовлен

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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"Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАлександр БастрыкинМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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