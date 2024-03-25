https://ria.ru/20240325/terakt-1935768706.html

Власти вернутся к обсуждению всех деталей по теракту, заявил Путин

Власти вернутся к обсуждению всех деталей по теракту, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2024

Власти вернутся к обсуждению всех деталей по теракту, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что к обсуждению всех деталей трагедии в "Крокусе" власти вернутся, и попросил регулярно докладывать о ходе... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:57

2024-03-25T21:57

2024-03-25T21:57

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к обсуждению всех деталей трагедии в "Крокусе" власти вернутся, и попросил регулярно докладывать о ходе расследования. "Мы еще, безусловно, вернемся ко всем вопросам, ко всем деталям произошедшей трагедии и, безусловно, все это обсудим. Что касается докладов, то, как я уже сказал, прошу регулярно докладывать о ходе расследования", - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/poruchenie-1935765674.html

https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)