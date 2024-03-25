https://ria.ru/20240325/terakt-1935763647.html

В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек

В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек - РИА Новости, 25.03.2024

В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек

Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус сити холле" был спланирован, погибло 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:25

2024-03-25T21:25

2024-03-25T21:47

россия

теракт в "крокус сити холле"

украина

владимир путин

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус сити холле" был спланирован, погибло 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Двадцать четвертого марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/putin-1935763491.html

https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html

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россия, украина, владимир путин, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус