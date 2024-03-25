В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек
Глава СК РФ Бастрыкин: число погибших в теракте в "Крокусе" увеличилось до 139
© РИА НовостиБумажные журавлики у стихийного мемориала в память о жертвах теракта у "Крокус Сити холла" в Подмосковье
© РИА Новости
Бумажные журавлики у стихийного мемориала в память о жертвах теракта у "Крокус Сити холла" в Подмосковье
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус сити холле" был спланирован, погибло 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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"Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Двадцать четвертого марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.