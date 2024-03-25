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В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:25 25.03.2024 (обновлено: 21:47 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935763647.html
В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек
В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек - РИА Новости, 25.03.2024
В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек
Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус сити холле" был спланирован, погибло 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:25
2024-03-25T21:47
россия
теракт в "крокус сити холле"
украина
владимир путин
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус сити холле" был спланирован, погибло 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Двадцать четвертого марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/putin-1935763491.html
https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html
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россия, украина, владимир путин, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек

Глава СК РФ Бастрыкин: число погибших в теракте в "Крокусе" увеличилось до 139

© РИА НовостиБумажные журавлики у стихийного мемориала в память о жертвах теракта у "Крокус Сити холла" в Подмосковье
Бумажные журавлики у стихийного мемориала в память о жертвах теракта у Крокус Сити холла в Подмосковье
© РИА Новости
Бумажные журавлики у стихийного мемориала в память о жертвах теракта у "Крокус Сити холла" в Подмосковье
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус сити холле" был спланирован, погибло 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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"Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин: тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора
Вчера, 21:24
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Двадцать четвертого марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках
Вчера, 21:19
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр БастрыкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус
 
 
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