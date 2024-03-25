https://ria.ru/20240325/terakt-1935761283.html

Бастрыкин раскрыл, во сколько террористы вошли в "Крокус Сити"

Бастрыкин раскрыл, во сколько террористы вошли в "Крокус Сити" - РИА Новости, 25.03.2024

Бастрыкин раскрыл, во сколько террористы вошли в "Крокус Сити"

Террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11, сообщил в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:12

2024-03-25T21:12

2024-03-25T22:03

теракт в "крокус сити холле"

общество

крокус сити холл

москва

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11, сообщил в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин."В 19.58 террористы, вооружённые автоматическим огнестрельным оружием, находясь у здания "Крокус сити холл", открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям. Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину."Используя принесённый с собой в пластиковых бутылках бензин, они подожгли помещение и в 20.11 покинули здание. Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов - семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы", - добавил Бастрыкин.Он отметил, что следствие установило полную хронологию произошедших событий. К концертному залу террористы на "Рено" подъехали в 18.54 мск и стали дожидаться зрителей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/perstupniki-1935768208.html

https://ria.ru/20240325/sistemy-1935765892.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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