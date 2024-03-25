https://ria.ru/20240325/terakt-1935760784.html
Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику, заявил Путин
Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2024
Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику, заявил Путин
Цель кровавого теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле" - посеять панику в российском обществе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:08
2024-03-25T21:08
2024-03-25T21:32
теракт в "крокус сити холле"
крокус
владимир путин
россия
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Цель кровавого теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле" - посеять панику в российском обществе, заявил президент РФ Владимир Путин."Цель, как я уже сказал, - посеять панику в нашем обществе", - сказал он на совещании по мерам поддержки, принимаемым после теракта, произошедшего в Красногорске 22 марта.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус, владимир путин, россия, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Владимир Путин, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику, заявил Путин
Путин: цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику в российском обществе