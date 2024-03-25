https://ria.ru/20240325/terakt-1935759990.html

Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения

Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения - РИА Новости, 25.03.2024

Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения

Абсолютно ясно, что ужасное преступление в "Крокус сити холе" - это акция устрашения, возникает вопрос, кому это выгодно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:05

2024-03-25T21:05

2024-03-25T23:05

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Абсолютно ясно, что ужасное преступление в "Крокус сити холе" - это акция устрашения, возникает вопрос, кому это выгодно, заявил президент России Владимир Путин."Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России - это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити ходе".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кому это выгодно?" – Путин провел совещание после теракта в "Крокусе" Путин провел совещание после теракта в "Крокусе" 2024-03-25T21:05 true PT6M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крокус, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)