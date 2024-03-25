https://ria.ru/20240325/terakt-1935759990.html
Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения
Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения - РИА Новости, 25.03.2024
Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения
Абсолютно ясно, что ужасное преступление в "Крокус сити холе" - это акция устрашения, возникает вопрос, кому это выгодно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:05
2024-03-25T21:05
2024-03-25T23:05
теракт в "крокус сити холле"
крокус
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935775294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3db53ad133c20603690f47dbe81b571b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Абсолютно ясно, что ужасное преступление в "Крокус сити холе" - это акция устрашения, возникает вопрос, кому это выгодно, заявил президент России Владимир Путин."Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России - это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити ходе".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935775294_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a36537a050831a05525b9da49b8e10f0.jpg
"Кому это выгодно?" – Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
2024-03-25T21:05
true
PT6M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин заявил, что теракт в "Крокусе" является акцией устрашения
Путин: теракт в "Крокусе" является акцией устрашения, вопрос — кому это выгодно
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Абсолютно ясно, что ужасное преступление в "Крокус сити холе" - это акция устрашения, возникает вопрос, кому это выгодно, заявил президент России Владимир Путин.
"Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России - это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити ходе".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России
сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.