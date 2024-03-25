Рейтинг@Mail.ru
Россия показала пример подлинной сплоченности после теракта, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:00 25.03.2024 (обновлено: 21:33 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935758914.html
Россия показала пример подлинной сплоченности после теракта, заявил Путин
Россия показала пример подлинной сплоченности после теракта, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2024
Россия показала пример подлинной сплоченности после теракта, заявил Путин
Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:00
2024-03-25T21:33
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935685428_0:139:3089:1877_1920x0_80_0_0_d0b2103fd3718070a52a1990d2b8fb9b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент РФ Владимир Путин."Наше общество в это непросто время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье."Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе, дети, школьники и студенты", - добавил Путин.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/putin-1935763828.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935760932.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935685428_360:0:3089:2047_1920x0_80_0_0_4bab77dfc44958cfb8da1397e8994761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия показала пример подлинной сплоченности после теракта, заявил Путин

Путин: российское общество показало пример подлинной сплоченности после теракта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Девушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Девушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наше общество в это непросто время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин: действия помогавших при теракте россиян говорят о зрелости общества
Вчера, 21:26
«
"Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе, дети, школьники и студенты", - добавил Путин.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин рассказал, на что рассчитывали те, кто устроил теракт в "Крокусе"
Вчера, 21:08
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала