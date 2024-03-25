Россия показала пример подлинной сплоченности после теракта, заявил Путин
Путин: российское общество показало пример подлинной сплоченности после теракта
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Девушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Наше общество в это непросто время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье.
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"Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе, дети, школьники и студенты", - добавил Путин.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.