https://ria.ru/20240325/terakt-1935758681.html

Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов

Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов - РИА Новости, 25.03.2024

Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске был совершен руками радикальных исламистов. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:02

2024-03-25T21:02

2024-03-25T21:06

крокус

владимир путин

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске был совершен руками радикальных исламистов."Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками", - сказал президент России.

красногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крокус, владимир путин, красногорск, крокус сити холл, россия