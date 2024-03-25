https://ria.ru/20240325/terakt-1935713372.html

Президент Чехии прокомментировал теракт в "Крокусе"

Президент Чехии прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Президент Чехии прокомментировал теракт в "Крокусе"

Кто бы ни стоял за пятничным терактом в России и каковы бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен, заявил в понедельник президент Чехии... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:41

2024-03-25T17:41

2024-03-25T17:41

теракт в "крокус сити холле"

россия

чехия

украина

маргарита симоньян

владимир путин

петр павел

следственный комитет россии (ск рф)

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ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Кто бы ни стоял за пятничным терактом в России и каковы бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен, заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. "Кто бы ни стоял за пятничным терактом в России и каковы бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен. По словам Павела, важно, чтобы расследование теракта не было использовано в политических целях", - написало агентство. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935711651.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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чехия

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россия, чехия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, петр павел, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)