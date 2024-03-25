Президент Чехии прокомментировал теракт в "Крокусе"
Павел: кто бы ни стоял за терактом в РФ, терроризм отвратителен во всех формах
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАкция памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акция памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Кто бы ни стоял за пятничным терактом в России и каковы бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен, заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК.
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"Кто бы ни стоял за пятничным терактом в России и каковы бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен. По словам Павела, важно, чтобы расследование теракта не было использовано в политических целях", - написало агентство.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.