https://ria.ru/20240325/terakt-1935707599.html

В СФ назвали теракт в "Крокусе" попыткой поссорить Россию с ее соседями

В СФ назвали теракт в "Крокусе" попыткой поссорить Россию с ее соседями - РИА Новости, 25.03.2024

В СФ назвали теракт в "Крокусе" попыткой поссорить Россию с ее соседями

К теракту в "Крокус сити холл" причастны противники России, желающие раскачать политическую ситуацию внутри РФ, поссорить ее с другими странами, считает глава... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:25

2024-03-25T17:25

2024-03-25T18:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

андрей климов

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. К теракту в "Крокус сити холл" причастны противники России, желающие раскачать политическую ситуацию внутри РФ, поссорить ее с другими странами, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Не секрет, что в качестве своего основного противника Россия названа именно законом США, как не секрет и то, что именно американский Госдеп, ЦРУ, Пентагон давно сделали ставку на расшатывание политического строя РФ, а далее и раскола нашей Федерации с помощью стимулирования национальной и межрелигиозной розни, сталкивая нашу страну с её соседями", - написал политик в своем Telegram-канале. По его мнению, "не надо быть суперсыщиком, чтобы понять: убийство мирных российских людей (из многих регионов РФ) в выходной день, на сугубо гражданском объекте, во время концерта силами продажных, бездушных иностранцев, нанятых "втёмную" в одной из стран глобального юга сделано главными недругами России, дабы поссорить наше Отечество как раз с тем самым Югом, с подлинным мировым большинством". Климов рассказал, что получает слова солидарности и поддержки от делегатов прошедшего в феврале в Москве учредительного форума "За свободу наций!". "Ни один из тех, кто говорил со мной после 22 марта, не сомневался, что за попыткой остановить Россию, как явного лидера процесса освобождения мира от порочных колониальных практик, империалистических войн, расизма и неонацизма стоят правящие ныне в США лица, их преступные организации, а также пособники из полусотни марионеточных, провашингтонских государств", - написал законодатель. Отсюда задача "не только сурово карать любого, кто покушается на наше Отечество и его граждан, но и крепить круг подлинных друзей России во всем мире", подчеркнул Климов.Климов также отметил, что среди многочисленных откликов на трагедию 22 марта, поступивших в его адрес, есть и заявление Постоянного комитета (ПК) Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP)."Дело не только в том, что (я) сам много лет вхожу в руководящее Бюро этой большой евразийской организации (объединяет около 300 политпартий практически всех стран Азии и ряда государств Европы, включая РФ). Оно, в первую очередь, в том, что многие члены ICAPP представляют как раз народы тех стран, с которыми нас хотели всерьез поссорить авторы кровавого, заведомо преступного террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле", - написал политик.Сенатор привел выдержку из заявления организации, в котором отмечается, что любые террористические атаки не могут быть ни оправданы, ни терпимы, терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935711651.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html

россия

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россия, украина, андрей климов, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)