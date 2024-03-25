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Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:03 25.03.2024 (обновлено: 17:04 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935703606.html
Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации
Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации - РИА Новости, 25.03.2024
Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации
Подростки Роман и Владислав, участвующие в спасении людей из "Крокус сити холла", обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студенческой... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:03
2024-03-25T17:04
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935653317_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_f4bc243cd0fd7439bb83bed99e948333.jpg
КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Подростки Роман и Владислав, участвующие в спасении людей из "Крокус сити холла", обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студенческой организации Андрея Сыропятова. "Самый наш главный Андрей (Сыропятов - ред.) пропал. Его сейчас не могут найти. Все новостные Telegram-каналы ищут его. Наши сотрудники обзванивать все больницы, нет никакой информации. Надеемся на лучшее", - рассказали ребята корреспонденту РИА Новости. Они рассказали, что в тот день на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, кроме одного. Ребята спасли около сотни посетителей "Крокуса" 22 марта. Вели всех через запасные ходы на минус первом этаже. "Было страшно, но я не показывал свои эмоции, был уверен, что спасемся", - поделился один из них. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации

Подростки, спасшие сотню людей при теракте, ищут главу студенческой организации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦветы, игрушки и свечи на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Цветы, игрушки и свечи на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Цветы, игрушки и свечи на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Подростки Роман и Владислав, участвующие в спасении людей из "Крокус сити холла", обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студенческой организации Андрея Сыропятова.
"Самый наш главный Андрей (Сыропятов - ред.) пропал. Его сейчас не могут найти. Все новостные Telegram-каналы ищут его. Наши сотрудники обзванивать все больницы, нет никакой информации. Надеемся на лучшее", - рассказали ребята корреспонденту РИА Новости.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
24 марта, 08:00
Они рассказали, что в тот день на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, кроме одного. Ребята спасли около сотни посетителей "Крокуса" 22 марта. Вели всех через запасные ходы на минус первом этаже. "Было страшно, но я не показывал свои эмоции, был уверен, что спасемся", - поделился один из них.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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