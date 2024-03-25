https://ria.ru/20240325/terakt-1935703606.html

Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации

Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации - РИА Новости, 25.03.2024

Подростки, спасавшие людей в "Крокусе", ищут руководителя студорганизации

Подростки Роман и Владислав, участвующие в спасении людей из "Крокус сити холла", обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студенческой... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:03

2024-03-25T17:03

2024-03-25T17:04

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Подростки Роман и Владислав, участвующие в спасении людей из "Крокус сити холла", обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студенческой организации Андрея Сыропятова. "Самый наш главный Андрей (Сыропятов - ред.) пропал. Его сейчас не могут найти. Все новостные Telegram-каналы ищут его. Наши сотрудники обзванивать все больницы, нет никакой информации. Надеемся на лучшее", - рассказали ребята корреспонденту РИА Новости. Они рассказали, что в тот день на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, кроме одного. Ребята спасли около сотни посетителей "Крокуса" 22 марта. Вели всех через запасные ходы на минус первом этаже. "Было страшно, но я не показывал свои эмоции, был уверен, что спасемся", - поделился один из них. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество