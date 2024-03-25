Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

ТЕЙКОВО (Ивановская область), 25 мар - РИА Новости. Работники магазинов, соседствующих с барбершопом в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", в беседе с РИА Новости единодушно описали его как малоприметного и спокойного человека. Сама парикмахерская на следующий день после теракта, когда ее посетил корреспондент РИА Новости, не работала: на дверях висела надпись "Закрыто". Работница соседнего табачного магазина Дарья рассказала РИА Новости, что утром всех сотрудников парикмахерской увезли, чтобы, вероятно, расспросить об их бывшем коллеге. "Приехал следственный "бобик" утром, туда всех посадили и увезли. Все очень спокойно прошло", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, молодого человека, фото которого публикуется в новостях - там его называют Мухаммадсобиром Файзовым - она видела здесь многократно, он работал в барбершопе, но она никогда с ним не общалась. "Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его ни видно, ни слышно было", - отметила собеседница. Ее слова подтвердила и работница цветочного магазина Екатерина. "Так скажем, он спокойный. Но я с ним никогда не контактировала", - сказала Екатерина, добавив, что визуально пересекалась с молодым человеком не раз. Продавец другого магазина, Алексей, рассказал, что барбершоп открылся в Тейково относительно недавно и предполагаемый террорист был одним из первых работников. "Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать - подстригает. Мой сын у него три раза стригся, все хорошо, все замечательно, все довольны. А чтобы подумать, что он мог что-то такое сделать... не подумаешь", - сказал Алексей. Собеседник рассказал, что в соцсетях читал угрозы в адрес барбершопа после того, как фото Файзова появилось в новостях. "Это бред. Работодатель не виноват, что принял такого человека на работу. Тут ведь не угадаешь", - считает собеседник. Охранник располагающегося напротив барбершопа ТЦ "Вега" Олег рассказал РИА Новости, что хорошо помнит парня, которого, судя по новостям, задержали, и очень удивлен этому. По его словам, в молодом человеке никак нельзя было заподозрить способность к массовому убийству. "Вел себя спокойно", - кратко охарактеризовал его Олег. По решению Басманного суда Москвы Файзов, как и трое других предполагаемых исполнителей теракта, помещен в СИЗО. На заседание суда в воскресенье его привозили на кресле-каталке в сопровождении медиков. Сам молодой человек через переводчика заявлял, что работал в барбершопе "в Иваново" – идет ли речь о его второй работе или он так обобщил Тейково – не уточняется.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работники соседних магазинов о подозреваемом в теракте Мухаммадсобире Файзове
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов работал в барбершопе в городе Тейково в Ивановской области. Работники соседних магазинов описывают его как малоприметного и спокойного человека. Сама парикмахерская, когда ее посетил корреспондент РИА Новости, не работала: говорят, что сотрудников утром увезли, чтобы расспросить об их бывшем коллеге.
Происшествия, Москва, Тейково, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" описали как само спокойствие
Читать ria.ru в
ТЕЙКОВО (Ивановская область), 25 мар - РИА Новости. Работники магазинов, соседствующих с барбершопом в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", в беседе с РИА Новости единодушно описали его как малоприметного и спокойного человека.
Сама парикмахерская на следующий день после теракта, когда ее посетил корреспондент РИА Новости, не работала: на дверях висела надпись "Закрыто". Работница соседнего табачного магазина Дарья рассказала РИА Новости, что утром всех сотрудников парикмахерской увезли, чтобы, вероятно, расспросить об их бывшем коллеге.
"Приехал следственный "бобик" утром, туда всех посадили и увезли. Все очень спокойно прошло", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, молодого человека, фото которого публикуется в новостях - там его называют Мухаммадсобиром Файзовым - она видела здесь многократно, он работал в барбершопе, но она никогда с ним не общалась.
"Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его ни видно, ни слышно было", - отметила собеседница.
Ее слова подтвердила и работница цветочного магазина Екатерина. "Так скажем, он спокойный. Но я с ним никогда не контактировала", - сказала Екатерина, добавив, что визуально пересекалась с молодым человеком не раз.
Продавец другого магазина, Алексей, рассказал, что барбершоп открылся в Тейково относительно недавно и предполагаемый террорист был одним из первых работников.
"Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать - подстригает. Мой сын у него три раза стригся, все хорошо, все замечательно, все довольны. А чтобы подумать, что он мог что-то такое сделать... не подумаешь", - сказал Алексей.
Собеседник рассказал, что в соцсетях читал угрозы в адрес барбершопа после того, как фото Файзова появилось в новостях.
"Это бред. Работодатель не виноват, что принял такого человека на работу. Тут ведь не угадаешь", - считает собеседник.
Охранник располагающегося напротив барбершопа ТЦ "Вега" Олег рассказал РИА Новости, что хорошо помнит парня, которого, судя по новостям, задержали, и очень удивлен этому. По его словам, в молодом человеке никак нельзя было заподозрить способность к массовому убийству. "Вел себя спокойно", - кратко охарактеризовал его Олег.
По решению Басманного суда Москвы Файзов, как и трое других предполагаемых исполнителей теракта, помещен в СИЗО. На заседание суда в воскресенье его привозили на кресле-каталке в сопровождении медиков. Сам молодой человек через переводчика заявлял, что работал в барбершопе "в Иваново" – идет ли речь о его второй работе или он так обобщил Тейково – не уточняется.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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