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Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:39 25.03.2024 (обновлено: 12:37 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935598992.html
Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Работники магазинов, соседствующих с барбершопом в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", в беседе с РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:39
2024-03-25T12:37
происшествия
москва
тейково
теракт в "крокус сити холле"
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ТЕЙКОВО (Ивановская область), 25 мар - РИА Новости. Работники магазинов, соседствующих с барбершопом в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", в беседе с РИА Новости единодушно описали его как малоприметного и спокойного человека. Сама парикмахерская на следующий день после теракта, когда ее посетил корреспондент РИА Новости, не работала: на дверях висела надпись "Закрыто". Работница соседнего табачного магазина Дарья рассказала РИА Новости, что утром всех сотрудников парикмахерской увезли, чтобы, вероятно, расспросить об их бывшем коллеге. "Приехал следственный "бобик" утром, туда всех посадили и увезли. Все очень спокойно прошло", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, молодого человека, фото которого публикуется в новостях - там его называют Мухаммадсобиром Файзовым - она видела здесь многократно, он работал в барбершопе, но она никогда с ним не общалась. "Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его ни видно, ни слышно было", - отметила собеседница. Ее слова подтвердила и работница цветочного магазина Екатерина. "Так скажем, он спокойный. Но я с ним никогда не контактировала", - сказала Екатерина, добавив, что визуально пересекалась с молодым человеком не раз. Продавец другого магазина, Алексей, рассказал, что барбершоп открылся в Тейково относительно недавно и предполагаемый террорист был одним из первых работников. "Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать - подстригает. Мой сын у него три раза стригся, все хорошо, все замечательно, все довольны. А чтобы подумать, что он мог что-то такое сделать... не подумаешь", - сказал Алексей. Собеседник рассказал, что в соцсетях читал угрозы в адрес барбершопа после того, как фото Файзова появилось в новостях. "Это бред. Работодатель не виноват, что принял такого человека на работу. Тут ведь не угадаешь", - считает собеседник. Охранник располагающегося напротив барбершопа ТЦ "Вега" Олег рассказал РИА Новости, что хорошо помнит парня, которого, судя по новостям, задержали, и очень удивлен этому. По его словам, в молодом человеке никак нельзя было заподозрить способность к массовому убийству. "Вел себя спокойно", - кратко охарактеризовал его Олег. По решению Басманного суда Москвы Файзов, как и трое других предполагаемых исполнителей теракта, помещен в СИЗО. На заседание суда в воскресенье его привозили на кресле-каталке в сопровождении медиков. Сам молодой человек через переводчика заявлял, что работал в барбершопе "в Иваново" – идет ли речь о его второй работе или он так обобщил Тейково – не уточняется.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935556211.html
москва
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2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Работники соседних магазинов о подозреваемом в теракте Мухаммадсобире Файзове
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов работал в барбершопе в городе Тейково в Ивановской области. Работники соседних магазинов описывают его как малоприметного и спокойного человека. Сама парикмахерская, когда ее посетил корреспондент РИА Новости, не работала: говорят, что сотрудников утром увезли, чтобы расспросить об их бывшем коллеге.
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происшествия, москва, тейково
Происшествия, Москва, Тейково, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" описали как само спокойствие

Читать ria.ru в
ТЕЙКОВО (Ивановская область), 25 мар - РИА Новости. Работники магазинов, соседствующих с барбершопом в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", в беседе с РИА Новости единодушно описали его как малоприметного и спокойного человека.
Сама парикмахерская на следующий день после теракта, когда ее посетил корреспондент РИА Новости, не работала: на дверях висела надпись "Закрыто". Работница соседнего табачного магазина Дарья рассказала РИА Новости, что утром всех сотрудников парикмахерской увезли, чтобы, вероятно, расспросить об их бывшем коллеге.
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"Приехал следственный "бобик" утром, туда всех посадили и увезли. Все очень спокойно прошло", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, молодого человека, фото которого публикуется в новостях - там его называют Мухаммадсобиром Файзовым - она видела здесь многократно, он работал в барбершопе, но она никогда с ним не общалась.
"Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его ни видно, ни слышно было", - отметила собеседница.
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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново
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Ее слова подтвердила и работница цветочного магазина Екатерина. "Так скажем, он спокойный. Но я с ним никогда не контактировала", - сказала Екатерина, добавив, что визуально пересекалась с молодым человеком не раз.
Продавец другого магазина, Алексей, рассказал, что барбершоп открылся в Тейково относительно недавно и предполагаемый террорист был одним из первых работников.
"Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать - подстригает. Мой сын у него три раза стригся, все хорошо, все замечательно, все довольны. А чтобы подумать, что он мог что-то такое сделать... не подумаешь", - сказал Алексей.
Собеседник рассказал, что в соцсетях читал угрозы в адрес барбершопа после того, как фото Файзова появилось в новостях.
"Это бред. Работодатель не виноват, что принял такого человека на работу. Тут ведь не угадаешь", - считает собеседник.
Охранник располагающегося напротив барбершопа ТЦ "Вега" Олег рассказал РИА Новости, что хорошо помнит парня, которого, судя по новостям, задержали, и очень удивлен этому. По его словам, в молодом человеке никак нельзя было заподозрить способность к массовому убийству. "Вел себя спокойно", - кратко охарактеризовал его Олег.
По решению Басманного суда Москвы Файзов, как и трое других предполагаемых исполнителей теракта, помещен в СИЗО. На заседание суда в воскресенье его привозили на кресле-каталке в сопровождении медиков. Сам молодой человек через переводчика заявлял, что работал в барбершопе "в Иваново" – идет ли речь о его второй работе или он так обобщил Тейково – не уточняется.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТейково
 
 
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