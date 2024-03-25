https://ria.ru/20240325/terakt-1935577871.html

Таиланд потрясен терактом в Красногорске, заявили в МИД

Таиланд потрясен терактом в Красногорске, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2024

Таиланд потрясен терактом в Красногорске, заявили в МИД

Таиланд потрясен терактом в Красногорске, мысли и молитвы таиландского народа сейчас с российским народом, говорится в заявлении МИД Таиланда, переданном в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:48

2024-03-25T08:48

2024-03-25T09:53

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

таиланд

красногорск

сеттха тхависин

владимир путин

маргарита симоньян

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БАНГКОК, 25 мар - РИА Новости. Таиланд потрясен терактом в Красногорске, мысли и молитвы таиландского народа сейчас с российским народом, говорится в заявлении МИД Таиланда, переданном в понедельник в местные и аккредитованные в стране иностранные СМИ. "Таиланд глубоко потрясен и опечален ужасающим террористическим актом в Московской области 22 марта 2024 года, унесшим более сотни жизней", - говорится в заявлении. "Таиланд решительно и недвусмысленно осуждает это жестокое и отвратительное нападение, а также все подобные террористические нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц. Таиланд выражает искренние соболезнования всем жертвам и их семьям в связи с утратой. Мысли и молитвы народа Таиланда с российским народом в это трагическое и трудное время", - добавили в МИД Таиланда. Ранее глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон осудил теракт в "Крокус сити холле". Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявлял, что глубоко опечален и шокирован этим терактом. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935190871.html

россия

таиланд

красногорск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, таиланд, красногорск, сеттха тхависин, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)