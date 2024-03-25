https://ria.ru/20240325/terakt-1935575748.html

К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы

К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы - РИА Новости, 25.03.2024

К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы

К российскому посольству в Бангкоке и генеральному консульству РФ на Пхукете продолжают нести цветы в память о погибших в результате теракта в концертном зале... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:22

2024-03-25T08:22

2024-03-25T10:02

теракт в "крокус сити холле"

таиланд

россия

бангкок

сеттха тхависин

в мире

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БАНГКОК, 25 мар – РИА Новости. К российскому посольству в Бангкоке и генеральному консульству РФ на Пхукете продолжают нести цветы в память о погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. У стены посольства России в Бангкоке и перед входом в российское генконсульство в городе Пхукет продолжают появляться новые букеты цветов. Цветы приносят как россияне, так и местные граждане и иностранцы, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Бангкоке. На Пхукете, где проживает около 10 тысяч граждан РФ и находятся в настоящее время тысячи российских туристов, цветы приносят, в основном, россияне. Ранее премьер Таиланда Сеттха Тхависин заявил в социальных сетях, что он шокирован произошедшим в Красногорске и выразил глубокие соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате теракта. Соболезнования семьям погибших также выразили в обращениях к российским дипучреждениям и в социальных сетях многие руководители министерств и ведомств Таиланда, губернаторы провинций, а также видные деятели культуры страны.

https://ria.ru/20240325/kartina-1935568545.html

таиланд

россия

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, россия, бангкок, сеттха тхависин, в мире