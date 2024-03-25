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К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:22 25.03.2024 (обновлено: 10:02 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935575748.html
К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы
К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы - РИА Новости, 25.03.2024
К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы
К российскому посольству в Бангкоке и генеральному консульству РФ на Пхукете продолжают нести цветы в память о погибших в результате теракта в концертном зале... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:22
2024-03-25T10:02
теракт в "крокус сити холле"
таиланд
россия
бангкок
сеттха тхависин
в мире
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БАНГКОК, 25 мар – РИА Новости. К российскому посольству в Бангкоке и генеральному консульству РФ на Пхукете продолжают нести цветы в память о погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. У стены посольства России в Бангкоке и перед входом в российское генконсульство в городе Пхукет продолжают появляться новые букеты цветов. Цветы приносят как россияне, так и местные граждане и иностранцы, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Бангкоке. На Пхукете, где проживает около 10 тысяч граждан РФ и находятся в настоящее время тысячи российских туристов, цветы приносят, в основном, россияне. Ранее премьер Таиланда Сеттха Тхависин заявил в социальных сетях, что он шокирован произошедшим в Красногорске и выразил глубокие соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате теракта. Соболезнования семьям погибших также выразили в обращениях к российским дипучреждениям и в социальных сетях многие руководители министерств и ведомств Таиланда, губернаторы провинций, а также видные деятели культуры страны.
https://ria.ru/20240325/kartina-1935568545.html
таиланд
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таиланд, россия, бангкок, сеттха тхависин, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таиланд, Россия, Бангкок, Сеттха Тхависин, В мире
К российским дипучреждениям в Таиланде продолжают нести цветы

К посольству России в Таиланде продолжают нести цветы в память жертв теракта

© Фото : Генконсульство России в ПхукетеЦветы у здания Генконсульства России в Пхукете. 24 марта 2024
Цветы у здания Генконсульства России в Пхукете. 24 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Генконсульство России в Пхукете
Цветы у здания Генконсульства России в Пхукете. 24 марта 2024
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 25 мар – РИА Новости. К российскому посольству в Бангкоке и генеральному консульству РФ на Пхукете продолжают нести цветы в память о погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
У стены посольства России в Бангкоке и перед входом в российское генконсульство в городе Пхукет продолжают появляться новые букеты цветов.
Работа японского художника Шо Сибуя, посвященная теракту в Крокус сити холле
Картина о теракте в "Крокусе" спровоцировала споры о сочувствии к русским
Вчера, 06:08
Цветы приносят как россияне, так и местные граждане и иностранцы, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Бангкоке.
На Пхукете, где проживает около 10 тысяч граждан РФ и находятся в настоящее время тысячи российских туристов, цветы приносят, в основном, россияне.
Ранее премьер Таиланда Сеттха Тхависин заявил в социальных сетях, что он шокирован произошедшим в Красногорске и выразил глубокие соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате теракта.
Соболезнования семьям погибших также выразили в обращениях к российским дипучреждениям и в социальных сетях многие руководители министерств и ведомств Таиланда, губернаторы провинций, а также видные деятели культуры страны.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаиландРоссияБангкокСеттха ТхависинВ мире
 
 
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