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В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:27 25.03.2024 (обновлено: 15:15 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935569359.html
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности - РИА Новости, 25.03.2024
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:27
2024-03-25T15:15
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
венесуэла
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
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МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку "братскому российскому народу", - рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова. Среди участников митинга в Каракасе, который прошел под лозунгами "Фашизму нет, миру - да!", "Россия не одна, все мы - Россия", были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи. К собравшимся присоединился посол России Сергей Мелик-Багдасаров и поблагодарил их от имени россиян за неравнодушие и поддержку. Бывший посол Венесуэлы в России Карлос Фария также почтил память погибших, принеся цветы к стихийному мемориалу у здания посольства. В городе Валенсия участники акции возложили цветы к мемориалу 80-летия победы в Сталинградской битве в знак солидарности с российским народом в дни траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Первыми в Венесуэле на кровавые события в Москве отреагировали президент Боливарианской республики и правительство Венесуэлы, опубликовав в день трагедии коммюнике и сообщения соболезнования на официальных аккаунтах в соцсети Х. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/berbok-1935251728.html
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владимир путин, россия, венесуэла, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Венесуэла, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности

В ряде городов Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности

© Фото : Посольство России в Венесуэле/ВКонтакте Акция солидарности после теракта в "Крокусе Сити Холле" в Венесуэле. 25 марта 2024
Акция солидарности после теракта в Крокусе Сити Холле в Венесуэле. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Посольство России в Венесуэле/ВКонтакте
Акция солидарности после теракта в "Крокусе Сити Холле" в Венесуэле. 25 марта 2024
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
«
"В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку "братскому российскому народу", - рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Германия сочувствует российскому народу, заявила Бербок
23 марта, 12:42
Среди участников митинга в Каракасе, который прошел под лозунгами "Фашизму нет, миру - да!", "Россия не одна, все мы - Россия", были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи.
К собравшимся присоединился посол России Сергей Мелик-Багдасаров и поблагодарил их от имени россиян за неравнодушие и поддержку. Бывший посол Венесуэлы в России Карлос Фария также почтил память погибших, принеся цветы к стихийному мемориалу у здания посольства.
В городе Валенсия участники акции возложили цветы к мемориалу 80-летия победы в Сталинградской битве в знак солидарности с российским народом в дни траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".
Машины полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Канцлер Австрии выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте
23 марта, 13:45
Первыми в Венесуэле на кровавые события в Москве отреагировали президент Боливарианской республики и правительство Венесуэлы, опубликовав в день трагедии коммюнике и сообщения соболезнования на официальных аккаунтах в соцсети Х.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Журавли в память о погибших в Крокусе на экране здания медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
Вчера, 00:06
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Волонтеры раздают воду, чай, сушки и печенье около Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Волонтеры второй день дежурят у мемориала у "Крокуса"
24 марта, 09:46
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияВенесуэлаУкраинаМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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