https://ria.ru/20240325/terakt-1935569359.html
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности - РИА Новости, 25.03.2024
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:27
2024-03-25T06:27
2024-03-25T15:15
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
венесуэла
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935587459_0:61:1008:628_1920x0_80_0_0_49c366e8e45fe9d46dcf7e488cba0af3.jpg
МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку "братскому российскому народу", - рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова. Среди участников митинга в Каракасе, который прошел под лозунгами "Фашизму нет, миру - да!", "Россия не одна, все мы - Россия", были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи. К собравшимся присоединился посол России Сергей Мелик-Багдасаров и поблагодарил их от имени россиян за неравнодушие и поддержку. Бывший посол Венесуэлы в России Карлос Фария также почтил память погибших, принеся цветы к стихийному мемориалу у здания посольства. В городе Валенсия участники акции возложили цветы к мемориалу 80-летия победы в Сталинградской битве в знак солидарности с российским народом в дни траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Первыми в Венесуэле на кровавые события в Москве отреагировали президент Боливарианской республики и правительство Венесуэлы, опубликовав в день трагедии коммюнике и сообщения соболезнования на официальных аккаунтах в соцсети Х. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/berbok-1935251728.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935268450.html
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
https://ria.ru/20240324/terakt-1935427140.html
россия
венесуэла
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935587459_0:0:1008:756_1920x0_80_0_0_b27a5a40dcead14caf879d0ee1c89652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, венесуэла, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Венесуэла, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
В ряде городов Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
«
"В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку "братскому российскому народу", - рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.
Среди участников митинга в Каракасе, который прошел под лозунгами "Фашизму нет, миру - да!", "Россия не одна, все мы - Россия", были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи.
К собравшимся присоединился посол России Сергей Мелик-Багдасаров и поблагодарил их от имени россиян за неравнодушие и поддержку. Бывший посол Венесуэлы в России Карлос Фария также почтил память погибших, принеся цветы к стихийному мемориалу у здания посольства.
В городе Валенсия участники акции возложили цветы к мемориалу 80-летия победы в Сталинградской битве в знак солидарности с российским народом в дни траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".
Первыми в Венесуэле на кровавые события в Москве отреагировали президент Боливарианской республики и правительство Венесуэлы, опубликовав в день трагедии коммюнике и сообщения соболезнования на официальных аккаунтах в соцсети Х.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.