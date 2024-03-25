https://ria.ru/20240325/terakt-1935569359.html

В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности

В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности - РИА Новости, 25.03.2024

В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности

Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:27

2024-03-25T06:27

2024-03-25T15:15

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

венесуэла

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку "братскому российскому народу", - рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова. Среди участников митинга в Каракасе, который прошел под лозунгами "Фашизму нет, миру - да!", "Россия не одна, все мы - Россия", были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи. К собравшимся присоединился посол России Сергей Мелик-Багдасаров и поблагодарил их от имени россиян за неравнодушие и поддержку. Бывший посол Венесуэлы в России Карлос Фария также почтил память погибших, принеся цветы к стихийному мемориалу у здания посольства. В городе Валенсия участники акции возложили цветы к мемориалу 80-летия победы в Сталинградской битве в знак солидарности с российским народом в дни траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Первыми в Венесуэле на кровавые события в Москве отреагировали президент Боливарианской республики и правительство Венесуэлы, опубликовав в день трагедии коммюнике и сообщения соболезнования на официальных аккаунтах в соцсети Х. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/berbok-1935251728.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935268450.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935427140.html

россия

венесуэла

украина

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владимир путин, россия, венесуэла, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)