В результате теракта в "Крокусе" погиб гражданин Армении
МИД Армении сообщил об одном погибшем при теракте в "Крокусе" гражданине страны
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди несут цветы к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл". 23 марта 2024
Люди несут цветы к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл". 23 марта 2024
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один гражданин Армении погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает министерство иностранных дел Армении.
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"Сообщаем, что, по официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин РА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Армении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.