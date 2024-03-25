https://ria.ru/20240325/terakt-1935564921.html

В результате теракта в "Крокусе" погиб гражданин Армении

В результате теракта в "Крокусе" погиб гражданин Армении - РИА Новости, 25.03.2024

В результате теракта в "Крокусе" погиб гражданин Армении

Один гражданин Армении погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает министерство иностранных дел Армении. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T04:21

2024-03-25T04:21

2024-03-25T11:34

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

армения

украина

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один гражданин Армении погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает министерство иностранных дел Армении. "Сообщаем, что, по официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин РА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Армении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/pomoschnitsa-1935464100.html

https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html

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владимир путин, россия, армения, украина, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)