https://ria.ru/20240325/terakt-1935563729.html

Тяжелая техника продолжает разбирать завалы "Крокуса" в ночное время

Тяжелая техника продолжает разбирать завалы "Крокуса" в ночное время - РИА Новости, 25.03.2024

Тяжелая техника продолжает разбирать завалы "Крокуса" в ночное время

Тяжелая техника продолжает разбирать завалы "Крокус сити холла" в ночное время, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:50

2024-03-25T03:50

2024-03-25T08:17

россия

украина

происшествия

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Тяжелая техника продолжает разбирать завалы "Крокус сити холла" в ночное время, передаёт корреспондент РИА Новости. Экскаваторы и самосвалы продолжают убирать мусор из "Крокус сити холла" на 3.30 мск. Машины периодически въезжают и выезжают с территории многоуровневого концертного зала. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/simonyan-1935545822.html

https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html

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украина

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Тяжелая техника ночью разбирает завалы "Крокуса" Тяжелая техника ночью продолжает разбирать завалы "Крокуса", передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-25T03:50 true PT0M11S

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россия, украина, происшествия, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)