https://ria.ru/20240325/terakt-1935563541.html

Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" публиковал фото из Стамбула

Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" публиковал фото из Стамбула - РИА Новости, 25.03.2024

Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" публиковал фото из Стамбула

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" публиковал в феврале в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:36

2024-03-25T03:36

2024-03-25T03:39

россия

стамбул

украина

владимир путин

маргарита симоньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" публиковал в феврале в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни, согласно информации из его соцсети, сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. Басманный суд Москвы арестовал Фаридуни до 22 мая. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935556211.html

https://ria.ru/20240325/ssha-1935561348.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

россия

стамбул

украина

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россия, стамбул, украина, владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, следственный комитет россии (ск рф)