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Пушилин рассказал о паре из ДНР, находившейся в "Крокусе" во время теракта - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:59 25.03.2024 (обновлено: 03:06 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935562537.html
Пушилин рассказал о паре из ДНР, находившейся в "Крокусе" во время теракта
Пушилин рассказал о паре из ДНР, находившейся в "Крокусе" во время теракта - РИА Новости, 25.03.2024
Пушилин рассказал о паре из ДНР, находившейся в "Крокусе" во время теракта
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в "Крокусе" во время теракта была семейная пара из Харцызска, мужчина находится в тяжелом... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:59
2024-03-25T03:06
теракт в "крокус сити холле"
денис пушилин
владимир путин
украина
россия
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в "Крокусе" во время теракта была семейная пара из Харцызска, мужчина находится в тяжелом состоянии, его супругу не нашли. "Стало известно, что на концерте в "Крокусе" была семейная пара из Харцызска. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску", - написал он в своем Telegram-канале. Пушилин уточнил, что дал поручения всем профильным службам постоянно держать на контроле ситуацию. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/pomoschnitsa-1935464100.html
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денис пушилин, владимир путин, украина, россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Денис Пушилин, Владимир Путин, Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пушилин рассказал о паре из ДНР, находившейся в "Крокусе" во время теракта

Пушилин: в "Крокусе" во время теракта была семейная пара из Харцызска в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в "Крокусе" во время теракта была семейная пара из Харцызска, мужчина находится в тяжелом состоянии, его супругу не нашли.
"Стало известно, что на концерте в "Крокусе" была семейная пара из Харцызска. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску", - написал он в своем Telegram-канале.
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Пушилин уточнил, что дал поручения всем профильным службам постоянно держать на контроле ситуацию.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Денис ПушилинВладимир ПутинУкраинаРоссияМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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