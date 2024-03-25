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Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:07 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html
Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян
Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.03.2024
Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T01:07
2024-03-25T01:07
теракт в "крокус сити холле"
маргарита симоньян
россия
украина
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935455161_0:40:3162:1819_1920x0_80_0_0_f25d8a8aba7516698c249bf4673a65b3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что чудовищный теракт в "Крокус сити холле" сплотил россиян, собрав общество в могучий кулак. Она напомнила, что в день трагедии таксисты, например, приезжая к зданию центра, когда еще не было известно, будет стрельба или нет, развозили всех бесплатно. Люди стояли в очередях, чтобы сдать кровь пострадавшим. "Когда мы видим, как наше общество собирается в один кулак... Мы народ вот такой. Это же удивительно, поразительно - мы не разбегаемся, не прячемся по норам. Мы, наоборот, выскакиваем и становимся одним могучим кулаком. И как я молюсь, чтобы этот кулак как можно быстрее раздолбал, разнес бы всю эту гниду, эту гадину - каждому этому псу вот так вот, в нос, в голову, чтобы все они просто сдохли. Как говорит наш "верховный" - они просто сдохнут", - заявила Симоньян. Она также отметила, что на трагедию сразу откликнулся и бизнес. "Как у нас бизнес приучается... быть в унисон с обществом. Самолеты везут бесплатно,... телефонные компании поотменяли плату за трафик, РЖД бесплатно. Молодцы. Просто браво", - отметила она. Симоньян напомнила, как люди приносили чай, закуски пожарным, МЧС, всем тем, кто тушил пожар, разбирал завалы. "И мне это напомнило то, что я никогда до конца своих дней не забуду. Когда в Беслане уже все случилось самое страшное, уже погибли дети, но все это продолжается. Еще продолжается стрельба в школе, еще там остаются террористы, а мы работаем там уже три дня (со съемочной группой). Эти люди, которые еще даже не знают, выжили их дети или нет... Родители... они нам приносили осетинские пироги... Это был такой пример невероятный сплочения, который мы опять увидели вот здесь", - заключила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/simonyan-1935545822.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
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маргарита симоньян, россия, украина, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Маргарита Симоньян, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий), Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян

Симоньян: чудовищный теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что чудовищный теракт в "Крокус сити холле" сплотил россиян, собрав общество в могучий кулак.
Она напомнила, что в день трагедии таксисты, например, приезжая к зданию центра, когда еще не было известно, будет стрельба или нет, развозили всех бесплатно. Люди стояли в очередях, чтобы сдать кровь пострадавшим.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта
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"Когда мы видим, как наше общество собирается в один кулак... Мы народ вот такой. Это же удивительно, поразительно - мы не разбегаемся, не прячемся по норам. Мы, наоборот, выскакиваем и становимся одним могучим кулаком. И как я молюсь, чтобы этот кулак как можно быстрее раздолбал, разнес бы всю эту гниду, эту гадину - каждому этому псу вот так вот, в нос, в голову, чтобы все они просто сдохли. Как говорит наш "верховный" - они просто сдохнут", - заявила Симоньян.
Она также отметила, что на трагедию сразу откликнулся и бизнес. "Как у нас бизнес приучается... быть в унисон с обществом. Самолеты везут бесплатно,... телефонные компании поотменяли плату за трафик, РЖД бесплатно. Молодцы. Просто браво", - отметила она.
Симоньян напомнила, как люди приносили чай, закуски пожарным, МЧС, всем тем, кто тушил пожар, разбирал завалы. "И мне это напомнило то, что я никогда до конца своих дней не забуду. Когда в Беслане уже все случилось самое страшное, уже погибли дети, но все это продолжается. Еще продолжается стрельба в школе, еще там остаются террористы, а мы работаем там уже три дня (со съемочной группой). Эти люди, которые еще даже не знают, выжили их дети или нет... Родители... они нам приносили осетинские пироги... Это был такой пример невероятный сплочения, который мы опять увидели вот здесь", - заключила она.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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00:31
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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00:06
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Проекция Летят журавли на здании Крокус Сити Холл в память о погибших - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
Вчера, 19:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Маргарита СимоньянРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Соловьев (телеведущий)КрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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