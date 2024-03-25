https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html

Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян

Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.03.2024

Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:07

2024-03-25T01:07

2024-03-25T01:07

теракт в "крокус сити холле"

маргарита симоньян

россия

украина

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что чудовищный теракт в "Крокус сити холле" сплотил россиян, собрав общество в могучий кулак. Она напомнила, что в день трагедии таксисты, например, приезжая к зданию центра, когда еще не было известно, будет стрельба или нет, развозили всех бесплатно. Люди стояли в очередях, чтобы сдать кровь пострадавшим. "Когда мы видим, как наше общество собирается в один кулак... Мы народ вот такой. Это же удивительно, поразительно - мы не разбегаемся, не прячемся по норам. Мы, наоборот, выскакиваем и становимся одним могучим кулаком. И как я молюсь, чтобы этот кулак как можно быстрее раздолбал, разнес бы всю эту гниду, эту гадину - каждому этому псу вот так вот, в нос, в голову, чтобы все они просто сдохли. Как говорит наш "верховный" - они просто сдохнут", - заявила Симоньян. Она также отметила, что на трагедию сразу откликнулся и бизнес. "Как у нас бизнес приучается... быть в унисон с обществом. Самолеты везут бесплатно,... телефонные компании поотменяли плату за трафик, РЖД бесплатно. Молодцы. Просто браво", - отметила она. Симоньян напомнила, как люди приносили чай, закуски пожарным, МЧС, всем тем, кто тушил пожар, разбирал завалы. "И мне это напомнило то, что я никогда до конца своих дней не забуду. Когда в Беслане уже все случилось самое страшное, уже погибли дети, но все это продолжается. Еще продолжается стрельба в школе, еще там остаются террористы, а мы работаем там уже три дня (со съемочной группой). Эти люди, которые еще даже не знают, выжили их дети или нет... Родители... они нам приносили осетинские пироги... Это был такой пример невероятный сплочения, который мы опять увидели вот здесь", - заключила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/simonyan-1935545822.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

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маргарита симоньян, россия, украина, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)