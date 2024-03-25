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Рада рассмотрит законопроект о госрегулировании Telegram - РИА Новости, 25.03.2024
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18:54 25.03.2024 (обновлено: 19:01 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/telegram-1935735956.html
Рада рассмотрит законопроект о госрегулировании Telegram
Рада рассмотрит законопроект о госрегулировании Telegram - РИА Новости, 25.03.2024
Рада рассмотрит законопроект о госрегулировании Telegram
Группа депутатов Верховной рады Украины в понедельник зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:54
2024-03-25T19:01
в мире
технологии
николай княжицкий
андрей коваленко
алексей данилов
telegram
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины в понедельник зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны, соответствующий документ появился на сайте парламента. Депутат парламента Николай Княжицкий сообщил в минувший четверг, что подал в Раду на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. "На основании обращения Национального совета по телевидению и радио ограничивать распространение на территории Украины программ и/или пользовательской информации, в том числе пользовательского видео, нарушающих требования статей 36, 42, 119 настоящего закона", - говорится в законопроекте. В пояснительной записке к документу сообщается, что закон о медиа не регулирует деятельность платформы общего доступа Telegram, что предлагается исправить. В частности, платформу обяжут удалять контент Telegram-каналов по требованию Нацсовета по телевидению и радиовещанию, то есть без какого-либо решения суда. В законопроекте также прописана возможность потребовать блокировку как отдельных пользователей, так и Telegram-каналов на Украине. Документом предлагается приравнять "провайдеров платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация" к отдельным субъектам в сфере медиа и обязать их следовать нормам закона о медиа. Провайдеры платформ общего доступа должны открыть свои представительства на Украине, а по запросу Нацсовета они обязаны показать свою структуру собственности и финансирования. Если провайдер платформы общего доступа откажется раскрывать информацию о себе, то такой платформой будет запрещено пользоваться органам власти. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. В свою очередь, как заявил ранее председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование являются крайним средством, которое власти могут использовать только при критической потребности. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
https://ria.ru/20240127/kontent-1923798157.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920346280.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934303616.html
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в мире, технологии, николай княжицкий, андрей коваленко, алексей данилов, telegram, верховная рада украины
В мире, Технологии, Николай Княжицкий, Андрей Коваленко, Алексей Данилов, Telegram, Верховная Рада Украины
Рада рассмотрит законопроект о госрегулировании Telegram

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании Telegram

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины в понедельник зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны, соответствующий документ появился на сайте парламента.
Депутат парламента Николай Княжицкий сообщил в минувший четверг, что подал в Раду на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.
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"На основании обращения Национального совета по телевидению и радио ограничивать распространение на территории Украины программ и/или пользовательской информации, в том числе пользовательского видео, нарушающих требования статей 36, 42, 119 настоящего закона", - говорится в законопроекте.
В пояснительной записке к документу сообщается, что закон о медиа не регулирует деятельность платформы общего доступа Telegram, что предлагается исправить. В частности, платформу обяжут удалять контент Telegram-каналов по требованию Нацсовета по телевидению и радиовещанию, то есть без какого-либо решения суда.
В законопроекте также прописана возможность потребовать блокировку как отдельных пользователей, так и Telegram-каналов на Украине. Документом предлагается приравнять "провайдеров платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация" к отдельным субъектам в сфере медиа и обязать их следовать нормам закона о медиа. Провайдеры платформ общего доступа должны открыть свои представительства на Украине, а по запросу Нацсовета они обязаны показать свою структуру собственности и финансирования. Если провайдер платформы общего доступа откажется раскрывать информацию о себе, то такой платформой будет запрещено пользоваться органам власти.
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В свою очередь, как заявил ранее председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование являются крайним средством, которое власти могут использовать только при критической потребности.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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