https://ria.ru/20240325/tekhnika-1935621553.html

Сахалин отправил в зону СВО крупную партию техники и экипировки

Сахалин отправил в зону СВО крупную партию техники и экипировки - РИА Новости, 25.03.2024

Сахалин отправил в зону СВО крупную партию техники и экипировки

Сахалинская область передала в зону СВО партию техники и снаряжения, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:31

2024-03-25T12:31

2024-03-25T12:31

надежные люди

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Сахалинская область передала в зону СВО партию техники и снаряжения, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. "Передал для наших военных партию техники, снаряжение и амуницию, необходимые защитникам Родины. В их числе противоосколочные одеяла, детекторы дронов, несколько мини-экскаваторов и квадроциклы для выполнения разведки", – написал глава региона в Telegram-канале. В правительстве области уточнили, что эта партия помощи стала одной из самых крупных, переданных за последнее время воюющим на передовой бойцам с Сахалина и Курил. "В зоне СВО воюют наши парни. Мы готовы помогать им всем, чем можем. Делаем это регулярно, находясь в постоянном контакте с военным руководством. В эту работу активно вовлечены бизнес и общественность", - цитирует Лимаренко пресс-служба правительства и губернатора области. Кроме того, с начала спецоперации по поручению губернатора в регионе действует проект "Сопричастность", в рамках которого призванные из Сахалинской области бойцы могут получить посылки от своих родственников.

https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934933508.html

сахалин

сахалинская область

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Алёна Пава

сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, сво, благотворительность, гуманитарная помощь