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Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:01 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935602924.html
Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России
Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России - РИА Новости, 25.03.2024
Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России
Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил РИА Новости, что они оказывают оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:01
2024-03-25T11:01
теракт в "крокус сити холле"
россия
таджикистан
безопасность
крокус сити холл
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ДУШАНБЕ, 25 мар – РИА Новости. Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил РИА Новости, что они оказывают оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в "Крокус сити холле". "Мы тесно и оперативно сотрудничаем с российскими следственными органами в связи с арестом граждан Таджикистана по делу о теракте в "Крокус сити холле", совершенному 22 марта", - сказал собеседник агентства. В МВД Таджикистана РИА Новости сообщили, что по данному вопросу с Москвой работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте. Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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россия, таджикистан, безопасность, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Таджикистан, Безопасность, Крокус Сити Холл
Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России

Источник: Душанбе помогает российскому следствию в деле о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 25 мар – РИА Новости. Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил РИА Новости, что они оказывают оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в "Крокус сити холле".
"Мы тесно и оперативно сотрудничаем с российскими следственными органами в связи с арестом граждан Таджикистана по делу о теракте в "Крокус сити холле", совершенному 22 марта", - сказал собеседник агентства.
В МВД Таджикистана РИА Новости сообщили, что по данному вопросу с Москвой работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении теракта.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТаджикистанБезопасностьКрокус Сити Холл
 
 
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