https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935602924.html

Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России

Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России - РИА Новости, 25.03.2024

Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что они помогают России

Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил РИА Новости, что они оказывают оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:01

2024-03-25T11:01

2024-03-25T11:01

теракт в "крокус сити холле"

россия

таджикистан

безопасность

крокус сити холл

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ДУШАНБЕ, 25 мар – РИА Новости. Источник в спецслужбах Таджикистана сообщил РИА Новости, что они оказывают оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в "Крокус сити холле". "Мы тесно и оперативно сотрудничаем с российскими следственными органами в связи с арестом граждан Таджикистана по делу о теракте в "Крокус сити холле", совершенному 22 марта", - сказал собеседник агентства. В МВД Таджикистана РИА Новости сообщили, что по данному вопросу с Москвой работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте. Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, таджикистан, безопасность, крокус сити холл