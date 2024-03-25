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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 25.03.2024 (обновлено: 13:21 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/svo-1935640966.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 20 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:16
2024-03-25T13:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 20 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 20 человек на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 20 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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