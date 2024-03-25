https://ria.ru/20240325/svo-1935640966.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 20 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:16

2024-03-25T13:16

2024-03-25T13:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:122:3216:1931_1920x0_80_0_0_5eb0ee7e0232634b52a72824daad47bb.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 20 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240325/manevr-1935636400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины