https://ria.ru/20240325/suprugi-1935616983.html

Стали известны подробности гибели супругов из Кирова в "Крокус Сити Холле"

Стали известны подробности гибели супругов из Кирова в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024

Стали известны подробности гибели супругов из Кирова в "Крокус Сити Холле"

Ирина и Павел Окишевы, приехавшие на концерт из Кирова, прятались от террористов в туалете "Крокус сити холла", близкие до последнего надеялись, что им удалось... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:03

2024-03-25T12:03

2024-03-25T12:46

теракт в "крокус сити холле"

киров

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Ирина и Павел Окишевы, приехавшие на концерт из Кирова, прятались от террористов в туалете "Крокус сити холла", близкие до последнего надеялись, что им удалось выжить, рассказала РИА Новости подруга погибших Юлия Гордеева. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что Окишевы погибли при теракте в подмосковном Красногорске. 27 марта Павлу должно было исполниться 35 лет. По словам знакомых, билеты на концерт им подарили друзья. "Когда все это случилось, пыталась связаться с ними – писала, звонила, телефон не отвечал. Ирина сообщила подруге детства, что они слышат стрельбу, что спрятались в туалете. Ночью в новостях мы прочитали, что часть людей, которые спрятались в туалете, были найдены погибшими, а часть спаслась. Мы до последнего надеялись, что они выжили. Утром звонила на горячую линию – их не было в списках тех, кто в больницах. В 10 часов был опубликован список погибших. Там были Ира и Паша", - сказала Юлия. По ее словам, Ирина работала фотографом, Павел занимался сборкой мебели, женаты были давно, детей нет. У Павла остался брат, у Ирины – родители-пенсионеры. "Ира и Паша были очень светлые, добрые, дружные", - сказала подруга погибших. Юлия также сообщила, что тела родственникам пока не выдают, поскольку решаются "бумажные" вопросы. "Тела, сказали, доставят сами, ехать не нужно. Когда это произойдет, пока непонятно", - добавила собеседница. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киров, крокус сити холл, московская область (подмосковье), происшествия