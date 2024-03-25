https://ria.ru/20240325/sudba-1935662144.html

Судьба трех жителей Ростовской области остается неизвестной после теракта

Судьба трех жителей Ростовской области остается неизвестной после теракта - РИА Новости, 25.03.2024

Судьба трех жителей Ростовской области остается неизвестной после теракта

Судьба троих жителей Ростовской области остается неизвестной после теракта в "Крокус сити холле", еще одна жительница региона была ранена, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:36

2024-03-25T14:36

2024-03-25T14:36

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

ростовская область

василий голубев

москва

таджикистан

крокус сити холл

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Судьба троих жителей Ростовской области остается неизвестной после теракта в "Крокус сити холле", еще одна жительница региона была ранена, сообщил губернатор Василий Голубев. По его данным, есть информация о четырех жителях области, которые отправились 22 марта на концерт в "Крокус сити Холл". Одна жительница Матвеево-Курганского района во время нападения террористов получила огнестрельное ранение и в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает, отметил губернатор. "Остается неизвестной судьба еще трех жителей Ростовской области: жительницы Волгодонска, а также двух уроженцев Таганрога - многодетной мамы и ее несовершеннолетнего сына", - написал Голубев в Telegram. Он поручил областным ведомствам быть на контакте с родными земляков. "При необходимости окажем им всю требующуюся помощь", - подчеркнул губернатор. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек. Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

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ростовская область

москва

таджикистан

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происшествия, ростовская область, василий голубев, москва, таджикистан, крокус сити холл