https://ria.ru/20240325/sud-1935727704.html

Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов

Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов - РИА Новости, 25.03.2024

Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов

Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:25

2024-03-25T18:25

2024-03-25T18:37

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

москва

елена ленская

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.Дела рассматривают судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, а также присоединившаяся к ним в понедельник Наталия Дударь.Все процессы начались примерно в одно время. Подсудимых завели в аквариумы, выяснили их анкетные данные, после чего решили провести процессы в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.

https://ria.ru/20240325/figurant-1935727360.html

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крокус, происшествия, москва, елена ленская