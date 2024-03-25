Рейтинг@Mail.ru
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:25 25.03.2024 (обновлено: 18:37 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sud-1935727704.html
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов - РИА Новости, 25.03.2024
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов
Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:25
2024-03-25T18:37
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
елена ленская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935444329_0:10:2987:1690_1920x0_80_0_0_1308419489fbf6317b08e47799f88ddf.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.Дела рассматривают судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, а также присоединившаяся к ним в понедельник Наталия Дударь.Все процессы начались примерно в одно время. Подсудимых завели в аквариумы, выяснили их анкетные данные, после чего решили провести процессы в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
https://ria.ru/20240325/figurant-1935727360.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935444329_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_be08f9068876cd1eaa705c829c6bf973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, происшествия, москва, елена ленская
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва, Елена Ленская
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов

Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте трех новых фигурантов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у Басманного суда, куда доставят подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Обстановка у Басманного суда, куда доставят подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Обстановка у Басманного суда, куда доставят подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Дела рассматривают судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, а также присоединившаяся к ним в понедельник Наталия Дударь.
Все процессы начались примерно в одно время. Подсудимых завели в аквариумы, выяснили их анкетные данные, после чего решили провести процессы в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Стали известны подробности о составе группы, совершившей теракт в "Крокусе"
Вчера, 18:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМоскваЕлена Ленская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала