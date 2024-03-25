https://ria.ru/20240325/sud-1935727704.html
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов - РИА Новости, 25.03.2024
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов
Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:25
2024-03-25T18:25
2024-03-25T18:37
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
елена ленская
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассматривает ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.Дела рассматривают судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, а также присоединившаяся к ним в понедельник Наталия Дударь.Все процессы начались примерно в одно время. Подсудимых завели в аквариумы, выяснили их анкетные данные, после чего решили провести процессы в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
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крокус, происшествия, москва, елена ленская
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва, Елена Ленская
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте новых фигурантов
Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте трех новых фигурантов