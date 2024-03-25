https://ria.ru/20240325/sud-1935621168.html

В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка

В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка - РИА Новости, 25.03.2024

В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка

Суд в Махачкале арестовал сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:17

2024-03-25T12:17

2024-03-25T12:17

происшествия

махачкала

астрахань

новолакский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка. “В Кировский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джафарова А.А. – подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть одного из них, сопряженное с оставлением места совершения ДТП. Судом ходатайство следователя удовлетворено”, – сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Джафаров останется под стражей как минимум до 22 мая. Далее меру пресечения могут продлить. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что подозреваемый – сотрудник Росгвардии. Эту информацию подтвердил и источник в судебной системе республики.

https://ria.ru/20240319/arest-1934221737.html

махачкала

астрахань

новолакский район

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происшествия, махачкала, астрахань, новолакский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)