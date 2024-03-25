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В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка - РИА Новости, 25.03.2024
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12:17 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/sud-1935621168.html
В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка
В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка - РИА Новости, 25.03.2024
В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка
Суд в Махачкале арестовал сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:17
2024-03-25T12:17
происшествия
махачкала
астрахань
новолакский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка. “В Кировский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джафарова А.А. – подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть одного из них, сопряженное с оставлением места совершения ДТП. Судом ходатайство следователя удовлетворено”, – сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Джафаров останется под стражей как минимум до 22 мая. Далее меру пресечения могут продлить. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что подозреваемый – сотрудник Росгвардии. Эту информацию подтвердил и источник в судебной системе республики.
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махачкала
астрахань
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происшествия, махачкала, астрахань, новолакский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Махачкала, Астрахань, Новолакский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Дагестане арестовали росгвардейца, который сбил ребенка

В Дагестане арестовали росгвардейца, который пьяным насмерть сбил ребенка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка.
«
“В Кировский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джафарова А.А. – подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть одного из них, сопряженное с оставлением места совершения ДТП. Судом ходатайство следователя удовлетворено”, – сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Джафаров останется под стражей как минимум до 22 мая. Далее меру пресечения могут продлить.
Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что подозреваемый – сотрудник Росгвардии. Эту информацию подтвердил и источник в судебной системе республики.
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ПроисшествияМахачкалаАстраханьНоволакский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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