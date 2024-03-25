Рейтинг@Mail.ru
Стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно, заявил "Роскосмос" - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:26 25.03.2024 (обновлено: 20:27 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/stykovka-1935743133.html
Стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно, заявил "Роскосмос"
Стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно, заявил "Роскосмос" - РИА Новости, 25.03.2024
Стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно, заявил "Роскосмос"
Стыковка корабля "Союз МС-25" к Международной космической станции прошла в автоматическом режиме ровно по программе, сообщил журналистам исполнительный директор РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:26
2024-03-25T20:27
наука
космос - риа наука
байконур (город)
земля
олег кононенко
сергей крикалев
олег новицкий
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729901_0:291:3028:1994_1920x0_80_0_0_afe778f88fd4f3abf821f4fe5749436c.jpg
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 25 мар – РИА Новости. Стыковка корабля "Союз МС-25" к Международной космической станции прошла в автоматическом режиме ровно по программе, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Стыковка прошла штатно в автомате. Экипаж контролировал процесс. Автомат ровно по программе пристыковал корабль к станции, так что всё состоялось штатно", - сказал Крикалёв после стыковки "Союза" с МКС. Корабль "Союз МС-25" пристыковался к российскому модулю МКС "Причал" в 18.03 мск в понедельник. На нём на станцию прибыли россиянин Олег Новицкий, первая в истории Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала 23 марта в 15.36 мск с Байконура, полёт занял чуть больше двух суток. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесен на субботу. Новицкий и Василевская вернутся на Землю 6 апреля после 12 суток на станции. Они спустятся на Землю вместе с американкой Лорал О'Харой, прибывшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
байконур (город)
земля
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ef7635c05fd4c2ec2d97441e7361d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), земля, олег кононенко, сергей крикалев, олег новицкий, белоруссия, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Олег Кононенко, Сергей Крикалев, Олег Новицкий, Белоруссия, Роскосмос
Стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно, заявил "Роскосмос"

"Роскосмос" заявил, что стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла "ровно по программе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция стыковки космического корабля "Союз МС-25" с МКС в Центре управления полетами. 25 марта 2024
Трансляция стыковки космического корабля Союз МС-25 с МКС в Центре управления полетами. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Трансляция стыковки космического корабля "Союз МС-25" с МКС в Центре управления полетами. 25 марта 2024
Читать ria.ru в
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 25 мар – РИА Новости. Стыковка корабля "Союз МС-25" к Международной космической станции прошла в автоматическом режиме ровно по программе, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
"Стыковка прошла штатно в автомате. Экипаж контролировал процесс. Автомат ровно по программе пристыковал корабль к станции, так что всё состоялось штатно", - сказал Крикалёв после стыковки "Союза" с МКС.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
19 марта, 13:46
Корабль "Союз МС-25" пристыковался к российскому модулю МКС "Причал" в 18.03 мск в понедельник. На нём на станцию прибыли россиянин Олег Новицкий, первая в истории Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала 23 марта в 15.36 мск с Байконура, полёт занял чуть больше двух суток. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесен на субботу.
Новицкий и Василевская вернутся на Землю 6 апреля после 12 суток на станции. Они спустятся на Землю вместе с американкой Лорал О'Харой, прибывшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России
21 марта, 17:07
 
НаукаКосмос - РИА НаукаБайконур (город)ЗемляОлег КононенкоСергей КрикалевОлег НовицкийБелоруссияРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала