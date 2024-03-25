Стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла штатно, заявил "Роскосмос"
"Роскосмос" заявил, что стыковка "Союза МС-25" с МКС прошла "ровно по программе"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция стыковки космического корабля "Союз МС-25" с МКС в Центре управления полетами. 25 марта 2024
Трансляция стыковки космического корабля "Союз МС-25" с МКС в Центре управления полетами. 25 марта 2024
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 25 мар – РИА Новости. Стыковка корабля "Союз МС-25" к Международной космической станции прошла в автоматическом режиме ровно по программе, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
"Стыковка прошла штатно в автомате. Экипаж контролировал процесс. Автомат ровно по программе пристыковал корабль к станции, так что всё состоялось штатно", - сказал Крикалёв после стыковки "Союза" с МКС.
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Корабль "Союз МС-25" пристыковался к российскому модулю МКС "Причал" в 18.03 мск в понедельник. На нём на станцию прибыли россиянин Олег Новицкий, первая в истории Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала 23 марта в 15.36 мск с Байконура, полёт занял чуть больше двух суток. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесен на субботу.
Новицкий и Василевская вернутся на Землю 6 апреля после 12 суток на станции. Они спустятся на Землю вместе с американкой Лорал О'Харой, прибывшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".