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Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы - РИА Новости, 25.03.2024
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00:59 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/strakhovanie-1935557355.html
Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы
Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы - РИА Новости, 25.03.2024
Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы
Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средние предприятия, социально ориентированные НКО, профсоюзные организации, адвокатов и... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:59
2024-03-25T00:59
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средние предприятия, социально ориентированные НКО, профсоюзные организации, адвокатов и нотариусов, соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта. Возмещение составит стандартную сумму - до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря прошлого года. Также в законе закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.
https://ria.ru/20240315/vystavka-1933330788.html
https://ria.ru/20240221/tsb-1928674430.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы

Система страхования вкладов теперь распространена на средний бизнес и профсоюзы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средние предприятия, социально ориентированные НКО, профсоюзные организации, адвокатов и нотариусов, соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта.
Возмещение составит стандартную сумму - до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря прошлого года.
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Также в законе закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.
Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках
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