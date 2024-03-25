https://ria.ru/20240325/strakhovanie-1935557355.html

Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы

Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы - РИА Новости, 25.03.2024

Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы

Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средние предприятия, социально ориентированные НКО, профсоюзные организации, адвокатов и... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:59

2024-03-25T00:59

2024-03-25T00:59

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средние предприятия, социально ориентированные НКО, профсоюзные организации, адвокатов и нотариусов, соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта. Возмещение составит стандартную сумму - до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря прошлого года. Также в законе закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.

https://ria.ru/20240315/vystavka-1933330788.html

https://ria.ru/20240221/tsb-1928674430.html

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россия, экономика, владимир путин