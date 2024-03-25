Захарова заявила о демонстративном аморальном поведении США
Захарова: демонстративное аморальное поведение стало нормой в демократиях
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Демонстративное аморальное поведение стало нормой для либеральных демократий, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале после того, как Белый дом заявил об отсутствии планов содействовать России в сфере безопасности на фоне теракта в "Крокус сити холле".
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье.
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"Демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях", — прокомментировала Захарова заявление Белого дома.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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