https://ria.ru/20240325/ssha-1935742351.html

Захарова заявила о демонстративном аморальном поведении США

Захарова заявила о демонстративном аморальном поведении США - РИА Новости, 25.03.2024

Захарова заявила о демонстративном аморальном поведении США

Демонстративное аморальное поведение стало нормой для либеральных демократий, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:19

2024-03-25T19:19

2024-03-25T19:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

мария захарова

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Демонстративное аморальное поведение стало нормой для либеральных демократий, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале после того, как Белый дом заявил об отсутствии планов содействовать России в сфере безопасности на фоне теракта в "Крокус сити холле". Ранее представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье. "Демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях", — прокомментировала Захарова заявление Белого дома.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)